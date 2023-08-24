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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كسرت محاولات العُزلة| بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن نتائج قمة بريكس

قمة بريكس
قمة بريكس

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن نتائج قمة بريكس كانت ممتازة، لافتة إلى أن المحاولات الأمريكية لاستخدام "العُزلة" من خلال العقوبات قد تم هزيمتها مرة واحدة وإلى الأبد.

وأضافت زاخاروفا عبر قناتها على تيليجرام، تعليقا على نتائج القمة الـ 15 لدول البريكس: "النتائج رائعة، لقد تم التغلب على استخدام "العُزلة" من قبل الأمريكيين إلى الأبد".

من جانبه، أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن مجموعة بريكس تؤكد التوصل إلى اتفاق القادة على البيان الختامي تحت اسم "إعلان جوهانسبرج".

وقال رامافوزا في كلمته في اليوم الأخير لـ قمة البريكس في جوهانسبرج، إن قادة بريكس متفقون على الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن قادة مجموعة بريكس يؤكدون احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، أنه تم الاتفاق على دعم المبادلات التجارية بالعملات الوطنية بين دول بريكس، مشيرا إلى أن بريكس تعمل على هيكلة الاقتصاد المالي وتوفير الاستقرار، وأن منتدى بريكس يستهدف اجتذاب الاستثمارات المختلفة.

كما أعلن رامافوزا، أن مجموعة بريكس توافق بشأن المرحلة الأولى لتوسيع بريكس، وأنه تم الاتفاق على إجراءات توسيع المجموعة وتم إقرار دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات ليصبحوا أعضاء في البريكس، لافتا إلى أن عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024.

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