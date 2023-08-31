المرض العنيد.. التهاب المفاصل الصدفي الأعراض والأسباب والعلاج

قال الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى، إن التهاب المفاصل الصدفي (Psoriatic Arthritis) هو اضطراب التهابي مزمن يصيب بعض الأشخاص الذين يعانون من الصدفية.

وقدم استشارى الكلى، من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، معلومات حول الأعراض والأسباب والعلاج المشتركة للتهاب المفاصل الصدفي:

أعراض التهاب المفاصل الصدفي

ألم المفاصل: يمكن أن يشمل الألم المفاصل المتواجد في الأصابع والأصابع الأصغر، والركبتين، والكاحلين، والرسغين، والعمود الفقري.



تورم المفاصل: يحدث تورم مفاصل المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي، وقد يكون مصحوبًا باحمرار ودفء في المنطقة المصابة.



صعوبة الحركة: يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل الصدفي إلى صعوبة في حركة المفاصل المصابة وتقييدها.



تغيرات في الأظافر: قد تحدث تغيرات في الأظافر مثل التشقق والتكتل.



أسباب التهاب المفاصل الصدفي

الأسباب الدقيقة للتهاب المفاصل الصدفي غير معروفة بالضبط. إلا أنه يعتقد أنها تنجم عن تفاعل مناعي غير طبيعي في الجهاز المناعي للجسم، حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا السليمة في المفاصل والأنسجة المحيطة بها.

علاج التهاب المفاصل الصدفي

العلاج الدوائي: يتضمن استخدام مضادات الروماتيزم المناعية (DMARDs) لتقليل التهاب المفاصل ومنع تلفها. قد يستخدم أيضًا مسكنات الألم والمضادات التي تعمل على تثبيط الالتهاب (مثل الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية).



العلاج الفيزيائي: يمكن أن تكون العلاجات الفيزيائية مفيدة في تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل المصابة وتحسين حركتها.



الراحة والعناية الذاتية: يمكن تخفيف الأعراض من خلال الحفاظ على وضعية الراحة للمفاصل المؤلمة واستخدام تقنيات العناية الذاتية مثل التدفئة والتبريد الموضعي.



يجب أن يتم تقييم حالة التهاب المفاصل الصدفي وتحديد العلاج المناسب بواسطة طبيب مختص في أمراض المفاصل، يُنصح بالتعاون مع فريق طبي لإدارة الحالة بشكل فعال وتحقيق أفضل نتائج على المدى الطويل، ينصح دائمًا بالتشاور مع طبيبك والمتابعة.