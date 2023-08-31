التقلية أو دوارة بالطريقة المغربية سهلة بمذاق لذيذ جدا

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل التقلية أو الدوارة والكرشة على الطريقة المغربية بمذاق لا يقاوم وشكل شهي وطريقة جديدة لمحبي التجديد.
مقادير عمل التقلية أو دوارة بالطريقة المغربية
3 بصلات
½ نصف كأس من الزيتون
1/4 ربع كأس من زيت الزيتون
3 فصوص ثوم
معلقة من معجون الطماطم/او طماطم مطحونة
1 حامضة مصيرة
1 ملعقة من القزبر والمعدنوس
1 ملعقة صغيرة من الملح
½ ملعقة صغيرة من الابزار
½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل
1 ملعقة صغيرة من الكامون
طريقة عمل التقلية المغربية
أولا وقبل كل شيء ، نسلق الكرشة مع الخل والملح والماء حتى تزول منها الرائحة الكريهة
تقطع قطع صغيرة ثم نضع التقلية في إناء الطبخ ونضف البصل و الثوم الزيت و القزبور و المعدنوس
نضف كل البهارات وتضع فوق نار متوسطة لمدة 30 دقيقة
نضف الطماطم المصبرة و نترك لمدة 15 أخرى أو حتى ينضج
يقدم الطبق بعد التزيين بالزيتون و شرائح الحامض