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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عشوائية التوكتوك تزعج سكان حدائق المعادي

صدى البلد

استغاث سكان منطقة حدائق المعادي، من ظاهرة التوكتوك وامتهان الأطفال تحت السن القانوني العمل بها، وانتشار البلطجة والتصرفات المشينة. 

واستاء سكان شارع الثورة ومنطقة المطبعة من العشوائية، وافتعال مشكلات بين سائقي التوكتوك والشجار بألفاظ سيئة تزعج الأهالي.

وطالب الاهالي المسئولين بايجاد حل عن انتشار التوكتوك بصورة سلبية، وما يترتب عليه من إزعاج للسكان.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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