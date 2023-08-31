خاص.. جمال الغيطاني شخصية الدورة المقبلة لمؤتمر أدباء مصر

استقرت أمانة مؤتمر أدباء مصر في دورته المقبلة السادسة والثلاثين بأمانة الشاعر ياسر خليل، على اختيار شخصية الدورة، بعد توافق كل الاعضاء.



وقال الشاعر ياسر خليل في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن الأمانة استقرت على اسم الكاتب الكبير الراحل جمال الغيطاني ليكون شخصية الدورة الجديدة المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.



وأضاف خليل، أن اختيار الغيطاني جاء لما له من قيمة وصلة بموضوع المؤتمر في دورته الجديدة، والذي يحمل عنوان «أدب الانتصار»، لافتا إلى أن الراحل كان مراسلا حربيا، وكتب العديد من المؤلفات في هذا الإطار فضلا عن انتصاره في تأسيس جريدة أخبار الأدب.



وأوضح الشاعر ياسر خليل، أن الأمانة تأمل في عقد المؤتمر في دورته المقبلة فى إحدى محافظات القناة وليتماشى مع ذكرى انتصار أكتوبر، ليكون مكان المؤتمر من مكان عبور القوات المسلحة المصرية، والذى حققت من خلاله انتصار العرب الأهم على الكيان الصهيوني، مشيرا إلى الأمانة لديها رغبة في إقامته في محافظة الإسماعيلية.

جمال الغيطاني، روائي وصحفي مصري، ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب المصرية، وصف بأنه «صاحب مشروع روائي فريد استلهم فيه التراث المصري ليخلق عالمًا روائيًا عجيبًا يعد اليوم من أكثر التجارب الروائية نضجًا»، وقد تأثر كثيرا بصديقه وأستاذه الكاتب نجيب محفوظ، ولعب ذلك دورا أساسيًا لبلوغه هذه المرحلة مع اطلاعه الموسوعي على الأدب القديم، وساهم الغيطاني في إحياء الكثير من النصوص العربية المنسية وإعادة اكتشاف الأدب العربي القديم بنظرة معاصرة جادة، كما وصف الغيطاني بأنه «قامة أدبية كبيرة وأحد رواد الرواية والسرد في مصر والعالم العربي»، و«أحد أبرز الأصوات الروائية العربية في نصف القرن الأخير».



انفتحت تجربته الفنية في السنوات الأخيرة على العمل التلفزيوني مع المحافظة على نفس ملامح رواياته، إذ كشف النقاب عن عالم آخر يعيش بيننا من المعمار والناس، يعتبر الغيطاني من أكثر الكتاب العرب شهرة على شبكة الإنترنت إذ أن أغلب رواياته ومجموعاته القصصية متوفرة في نسخات رقمية يسهل تبادلها.