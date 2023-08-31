برشلونة يلجأ إلى حيلة اضطرارية لإتمام صفقة كانسيلو

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عن تطور جديدة بشأن مفاوضات نادي برشلونة مع مانشستر سيتي للتعاقد مع جواو كانسيلو.



وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" برشلونة مستعد لإزالة بند خيار الشراء من صفقة جواو كانسيلو لتجنب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف بعد التوصل إلى اتفاق مانشستر سيتي"

وأضاف:" سيتم إبرام الصفقة على سبيل الإعارة حتى يونيو 2024، مع وجود خيار للشراء باتفاق شفهي دون تدوينه في العقد".

وبحسب تقارير صحفية، فإن برشلونة سيتعاقد مع جواو كانسيلو لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 25 مليون يورو.