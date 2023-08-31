انخفاض صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 25.9% في الربع الثاني 2023

انخفضت الصادرات السلعية السعودية في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 31.8% مقارنة بالربع الثاني من العام 2022، حيث بلغت قيمتها 291.6 مليار ريال في الربع الثاني 2023، مقارنة بـ427.8 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 113.9 مليار ريال، ما نسبته 33.4، حيث بلغت قيمتها 227.7 مليار ريال مقابل 341.6 مليار ريال في الربع الثاني 2022.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.9% في الربع الثاني من العام 2022 إلى 78.1 في الربع الثاني من العام الجاري، كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، بمقدار 23.8 مليار ريال أو 7.6%.

وسجلت الصادرات غير البترولية (بما يشمل إعادة التصدير) انخفاضًا بنسبة 25.9% عن الربع الثاني 2022، حيث سجلت 63.9 مليار ريال مقابل 86.2 مليار ريال، وقد انخفضت الصادرات البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 30.8%، كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 1.1% في نفس الفترة.

وانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بمقدار 5.7 مليار ريال، وبنسبة 8.2% بالمقارنة مع الربع الأول 2023.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2% بمقدار 3.5 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 178.9 مليار ريال مقابل 175.4 مليار ريال في الربع الثاني 2023، بينما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الأول 2023) بمقدار 15.2 مليار ريال وبنسبة 7.8%.