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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق داخل ورشة صناعية في الغربية

حريق مطافىء تخمد
حريق مطافىء تخمد نيران حريق بالغربية

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم في إخماد حريق هائل نشب داخل إحدي الورش بمنطقة عزبة الغرابلي المتفرعة من شارع سكة طنطا نتيجة  أنفجار اسطوانة غاز مما تسبب في إصابة عدد من الأطفال ونفوق عدد من المواشي.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة عزبة الغرابلي بمدينة زفتي، بنشوب حريق هائل داخل إحدي الورش الواقعة أسفل عقار سكني.

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كما انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ فما  تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق، وأسفر عن نفوق عدد من المواشي وإصابة عدد من الأشخاص والاطفال باختناق وتم تنقلهم الس مستشفي زفتي العام، وتبين من المعاينة أن الحريق بسبب انفجار أسطوانة الغاز بالورشة.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية.

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