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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 47 قطعة سلاح.. الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية بـ 3 محافظات

الاسلحة
الاسلحة

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود الو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات .

أسفرت جهودها فى  مديرية أمن أسيوط عن ضبط (47) قطعة سلاح نارى عبارة عن (19 بندقية آلية – 12 بندقية خرطوش- بندقية رصاص – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (38 متهم لــ 17منهم معلومات جنائية")

كما تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين لـ "5 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ عدد (267) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط عدد (10) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,400 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") بحوزة (10 متهمين لـ "9 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (1) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى وطلقة) بحوزة (متهم) و تنفيذ عدد (629) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (8 متهمين لـ"5 منهم معلومات جنائية").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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