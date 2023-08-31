بلاتي توريه نجم بيراميدز ينضم لمنتخب بلاده

انضم الدولي بلاتي توريه لاعب وسط نادي بيراميدز لصفوف منتخب بوركينا فاسو استعدادا للتجمع الدولي الذي ينطلق خلال أيام بعد استدعائه من جانب المنتخب البوركيني.

وغادر بلاتي توريه معسكر نادي بيراميدز في مدينة بوردور بتركيا متوجها إلى بلاده، على أن يتوجه بعدها بصحبة المنتخب البوركيني إلى المغرب لخوض مباراة إسواتيني في ختام مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية وهو اللقاء الذي يقام على ملعب مراكش يوم ٨ سبتمبر الجاري.

ويغادر بعدها بلاتي توريه مع منتخب بوركينا إلى مدينة نيس بفرنسا لخوض ودية تجمعه بمنتخب المغرب يوم ١٢ سبتمبر، على أن يلتحق بعدها مباشرة ببعثة نادي بيراميدز في العاصمة الرواندية كيجالي استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.