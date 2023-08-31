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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ملفات

نجم الأهلي السابق أمام النيابة| أزمة "أجايي" مع سموحة تصل إلى “22 غرزة”.. كواليس وتفاصيل

مشاجرة جونيور أجايي
مشاجرة جونيور أجايي مع نادي سموحة

 

حالة هياج و22 غرزة.. تلك كانت النتائج التي حدثت عقب مطالبة النيجيري جونيور أجايي، لاعب نادي سموحة الحالي ونجم الأهلي السابق، بمستحقاته المالية من مسئولي الفريق السكندري، لينتهي اللقاء بمشاجرة بين الطرفين وصلت لتحقيقات ومحاضر.

مشاجرة أجايي تؤدي إلي 22 غرزة

 ذهب اللاعب النيجيري جونيور أجايي، إلي إدارة نادي سموحة للمطالبة بمستحقاته المالية من الإدارة، لتبلغه الإدارة أنه لا يوجد له مستحقات مالية، مما دفع اللاعب النيجيري إلي الدخول في حالة هياج أدت إلى تحطيمه للزجاج وتعرضه لإصابة في يده، أدت إلى إجراءه 22 غرزة بها.

وقام نادي سموحة بتحرير محضر ضد اللاعب النيجيري جونيور أجايي، بسبب تعديه علي المسئول المالي بنادي سموحة، عقب إبلاغه أنه حصل علي كافة مستحقاته المالية للموسم الحالي، ولا يوجد مستحقات مالية عن الموسم الجديد، حيث أنه لم تحصل لاعيبة نادي سموحة على أي مستحقات من الموسم الجديد.

تسريب عقد أجايي وانتهاك خصوصيته

وكشف حازم فتوح، وكيل النيجيري جونيور أجاي، عن سبب مشاجرة اللاعب مع الفريق السكندري، وقال أن أجاي في مرحلة التعافي من الإصابة، ويوجد لديهم طلبات لعملية التأهيل، حرصًا على سرعة تعافي اللاعب، ولكنهم لم يتلقوا أي تجاوب.

وتابع فتوح أنهم تفاجؤا بوجود صفحة منسوبة لأحد الأشخاص في نادي سموحة تم تسريب من خلالها عقد اللاعب مما أثر على نفسيته، ومع عدم رد رئيس النادي قاموا بمخاطبة فيفا بشأن تسريب عقد أجايي وانتهاك خصوصيته ومستحقاته المالية.

أجايي يطالب بمستحقاته المالية

وأشار وكيل اللاعب، إلى أن أجايي حاول التواصل مع مسئولي نادي سموحة، لكنهم رفضوا الرد عليه، ليتوجه إلى النادي ليتسائل عن حقيقة توقيعه على مستند في 26 أغسطس، مع إن آخر مستند كان في شهر 7 الماضي، وهدد باللجوء للنيابة بشأن التزوير.

وكشف فتوح أنه أثناء خروج النيجيري جونيور أجايي، تتبعوه عدد من مسئولي سموحة محاولة منهم لإجلاسه لكنه كسر زجاج الباب، والنادي اتهمه بتحطيم الباب، وعقب: "منتظرين طلبات النيابة العامة، بعد إدلاء اللاعب بأقواله في النيابة، مازال التحقيق مستمر، أرسلنا محامينا مع اللاعب، وطلبنا فحص الأوراق الموقعة من اللاعب، وتفريغ كاميرات المراقبة، إلى جانب اتهامه للمسئول المالي في النادي بتسببه في إصابته".

تضارب في أقوال محضر الشرطة والنيابة

وكشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، كواليس مشاجرة اللاعب النيجيري جونيور أجايي مع مسئولي سموحة، والمطالبة بمستحقاته المالية عن الموسم الجديد.

وأشار فرج عامر إلى أنه لا يوجد أي لاعب من نادي سموحة حصل علي مستحقات مالية من الموسم الجديد، لذلك لا يوجد مستحقات مالية له عن الموسم الجديد، وأنه حصل علي كافة المستحقات المالية للموسم الماضي.

وعقب رئيس نادي سموحة، أن جونيور أجايي قام بالتوجه لعمل محضر، وحدث تضارب في أقواله ما بين محضر الشرطة والنيابة، وسبق وكرر تلك الواقعة عندما كان لاعبًا في النادي الأهلي.

رئيس نادي سموحة: لا نعرف ماذا يريد اللاعب النيجيري

وعن تسريب عقد اللاعب وتوقيعه علي مستندات مالية، قال فرج عامر أن نادي سموحة يملك إيصال رسمي قام اللاعب بالتوقيع عليه، كونه تسلم 50 ألف دولار عن آخر الدفعات المستحقة عن الموسم الماضي.

وأضاف فرج عامر: "لا نعرف ماذا يريد اللاعب النيجيري ومنذ أن أنضم للنادي وهو مصاب ولم نتحدث معه مطلقًا بشأن فسخ عقده، رغم أن العقد مُجحف ويحصل على أموال كثيرة، واحترمنا العقد بالكامل معه".

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