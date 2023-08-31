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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: روسيا ليس لها علاقة بنقص الحبوب والأغذية في إفريقيا

الحبوب
الحبوب

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تواصل تجارة الحبوب، باعتبارها موردا مسؤولا على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالعقوبات الغربية.

 

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "تواصل روسيا تجارة الحبوب، باعتبارها موردا مسؤولا، على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المتعلقة بالقيود غير المشروعة على موردينا".

 

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو ليس لها علاقة بنقص الحبوب والأغذية في إفريقيا، على العكس من ذلك، تتخذ روسيا موقفا مسؤولا للغاية. 

 

وتابع: "فـ روسيا، على الرغم من عدم امتثال نظرائها للالتزامات ذات الصلة تجاهها، قامت مرارا وتكرارا بتمديد اتفاق الحبوب". 

 

وأشار بيسكوف إلى أنه على الرغم من أن الاتفاق لم يعد يعمل، فإن روسيا تتمسك بموقف مسؤول، وأنتم تعلمون عن مبادرة إرسال شحنات الحبوب المجانية إلى الدول الأكثر فقرا في إفريقيا، والتي تم الإعلان عنها في القمة الروسية الإفريقية الأخيرة.

 

وكانت صفقة الحبوب لمبادرة البحر الأسود عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول في يوليو 2022 لضمان ممر آمن للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية وكذلك الصادرات الزراعية الروسية. 

 

وبعد عدة تمديدات، تم إنهاؤه في 17 يوليو بمبادرة من روسيا عندما أخطرت موسكو تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضاتها على تمديد الاتفاق بعد 18 يوليو. 

 

وأشار بوتين في وقت سابق، إلى أن البنود المتعلقة بـ روسيا في الاتفاق لم يتم تنفيذها قط، وعلى الرغم من جهود الأمم المتحدة، فقد ذهب الجزء الأكبر من صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الدول الغربية الغنية، وهو ما يتعارض مع الهدف الأصلي للصفقة المتمثل في توفير الحبوب للدول المحتاجة، وخاصة في إفريقيا. ومع ذلك، ذكرت موسكو أنها مستعدة لاستئناف صفقة الحبوب على الفور بمجرد تنفيذ بنودها المتعلقة بـ روسيا.

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