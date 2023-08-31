مستعدون ولكن| بيان عاجل من الكرملين بشأن محادثات الحبوب مع تركيا وقطر

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن المناقشات حول اتفاقيات تسليم الحبوب بين روسيا وتركيا وقطر ستستمر في المستقبل القريب على أعلى المستويات الحكومية، لكن لا توجد نتائج محددة من المحادثات للإبلاغ عنها بعد.

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "لا توجد نتائج محددة لهذه المناقشة حتى الآن، ولكن من المؤكد أن المناقشات حول هذا الموضوع ستجري اليوم، أثناء زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وعلى المستوى الأعلى في المستقبل القريب".

وتابع بيسكوف: "من الصعب أن أقول كم ستكون مثمرة، لكنني أكرر أن روسيا، باعتبارها موردا مسؤولا للحبوب، تشارك في مثل هذه المناقشات".

وكرر المتحدث باسم الكرملين كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن موسكو مستعدة "لإحياء صفقة الحبوب على الفور بمجرد الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بها".

وعشية المحادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وفيدان، أفادت الأنباء أن الجانبين يعتزمان العمل على معايير تنفيذ مبادرة بوتين لترتيب تسليم مليون طن من الحبوب الروسية بسعر مخفض إلى تركيا، مع قطر، ومن ثم تمويل تجهيز هذه الإمدادات في الشركات التركية لشحنها لاحقًا إلى البلدان الأكثر احتياجًا.