انضمام أحمد رشاد إلى الجهاز الفني لنادي سوهاج

قرر نادي سوهاج ضم أحمد رشاد، ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة مصطفى الحكيم؛ وذلك بعد رحيل محمد الضمراني، الذي سافر لرحلة عمل تدريبية في السعودية.

وأصبح تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج، كالتالي:



مصطفى الحكيم مديرا فنيا

أحمد رشاد مدربا

طارق عطا مدرب ومدرب فريق الامل

محمد خلف مدرب حراس مرمي

مؤمن زكريا مدير إداري

د حسام القاضي أخصائي تأهيل وإصابات ملاعب

د أحمد عطا أخصائي تأهيل وإصابات ملاعب

ويشار إلى أن نادي سوهاج سبق أن قرر تصعيد طارق عطا ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.