عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدير الثقافي الكوري: متحف الحضارة مكان مميز لأسبوع الثقافة ورحلات جوية مباشرة قريبا

مدير المركز الثقافي
مدير المركز الثقافي الكوري

وجه مدير المركز الثقافي الكوري أوه سونج هو الشكر للشعب المصري علي دعمه للثقافة الكورية وأنشطة المركز ، لافتا إلى أن هناك مسافة كبيرة جدا جغرافياً ما بين مصر وكوريا فضلا عن  عدم وجود طيران مباشر لكوريا الجنوبية وبالتالي هناك بعض الناس ليس لديهم علم بالثقافة الكورية.

وتابع سونج خلال الإعلان عن فاعليات أسبوع الثقافة الكورية في مصر خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، بالمتحف القومي للحضارة المصرية، علي الرغم من وجود تلك العوائق إلا أن الشعبين الكوري والمصري تجمعهما علاقات طيبة وأيضا يسعون لبذل جهد أكبر من أجل التعرف علي ثقافتهم.


وأوضح مدير المركز الثقافي الكوري أنه من الناحية السياسية والاقتصادية هناك تعاون كبير علي مستوي المسؤولين حيث قام  مجلس النواب الكوري بزيارة مؤخرا لمصر .

وأكد أنه فى العصر الحديث نحاول تقريب المسافات بين الشعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لافتا إلى أنه فى فترة كورونا توقفت أنشطة المركز إلا أن المركز الثقافي يعمل بجهد لعودة الأنشطة مرة أخري والتي لا تقتصر علي القاهرة فقط ولكن نحاول الوصول لكافة المحافظات من خلال نشر الثقافة الكورية.

وأوضح مدير المركز الثقافي الكوري أن أسبوع الثقافة الكوري والمقرر انطلاقه فى الفترة  8 سبتمبر حتي 14 سبتمبر يهدف إلي تعريف المصريين بالثقافة والفنون التقليدية الكورية .

وأكد سونج  أن حفل افتتاح اسبوع الثقافة الكوري سيضم حفلات غنائية موسيقية تقليدية وحديثة كورية يؤديها فريق كورى متخصص في الموسيقى التقليدية بمتحف الحضارة .

وبشأن تنظيم أسبوع الثقافة الكوري فى متحف الحصار أوضح سونج إن متحف الحضارة مكانا مميزا للجمع بين الحضارتين والثقافة المصرية والكورية .

وفى ملف السياحة أكد علي أهمية تعزيز التعاون بين البلدين خاصة أن هناك مناقشات حول تسيير رحلات جوية مباشرة.

فيما أوضحت مين كيونج  كانج،  المسئولة عن أسبوع الثقافة الكوري في مصر لعام 2023 إن الأسبوع يشمل الكثير من الفعاليات في مجلات مختلفة فهو سيضم حفلات وعروض موسيقية تقليدية كما سيضم معارض للورق التقليدي "الهانجي" والأعمال اليدوية والكتب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ترشيحاتنا

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

زيلينسكي يعلن موقفه من الترشح لولاية ثانية لرئاسة أوكرانيا

مساعدات عسكرية .. شحنة أسلحة أمريكية إلى تايوان | فيديو

كلوب وافق..تطور جديد في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة يقلب الموازين

قرارات عاجلة من التعليم لتسهيل تحويل الطلاب لمدارس مدينة بدر والعاصمة الإدارية

خطر حقيقي .. مخاوف في أمريكا من اغتيال ترامب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 ملايين نحلة تهدد سكان هذه الدولة | تفاصيل مثيرة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

فيديو

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

هتأخر ساعتك| ايه اللي هيحصل بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ