مدير الثقافي الكوري: متحف الحضارة مكان مميز لأسبوع الثقافة ورحلات جوية مباشرة قريبا

وجه مدير المركز الثقافي الكوري أوه سونج هو الشكر للشعب المصري علي دعمه للثقافة الكورية وأنشطة المركز ، لافتا إلى أن هناك مسافة كبيرة جدا جغرافياً ما بين مصر وكوريا فضلا عن عدم وجود طيران مباشر لكوريا الجنوبية وبالتالي هناك بعض الناس ليس لديهم علم بالثقافة الكورية.

وتابع سونج خلال الإعلان عن فاعليات أسبوع الثقافة الكورية في مصر خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، بالمتحف القومي للحضارة المصرية، علي الرغم من وجود تلك العوائق إلا أن الشعبين الكوري والمصري تجمعهما علاقات طيبة وأيضا يسعون لبذل جهد أكبر من أجل التعرف علي ثقافتهم.



وأوضح مدير المركز الثقافي الكوري أنه من الناحية السياسية والاقتصادية هناك تعاون كبير علي مستوي المسؤولين حيث قام مجلس النواب الكوري بزيارة مؤخرا لمصر .

وأكد أنه فى العصر الحديث نحاول تقريب المسافات بين الشعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لافتا إلى أنه فى فترة كورونا توقفت أنشطة المركز إلا أن المركز الثقافي يعمل بجهد لعودة الأنشطة مرة أخري والتي لا تقتصر علي القاهرة فقط ولكن نحاول الوصول لكافة المحافظات من خلال نشر الثقافة الكورية.

وأوضح مدير المركز الثقافي الكوري أن أسبوع الثقافة الكوري والمقرر انطلاقه فى الفترة 8 سبتمبر حتي 14 سبتمبر يهدف إلي تعريف المصريين بالثقافة والفنون التقليدية الكورية .

وأكد سونج أن حفل افتتاح اسبوع الثقافة الكوري سيضم حفلات غنائية موسيقية تقليدية وحديثة كورية يؤديها فريق كورى متخصص في الموسيقى التقليدية بمتحف الحضارة .

وبشأن تنظيم أسبوع الثقافة الكوري فى متحف الحصار أوضح سونج إن متحف الحضارة مكانا مميزا للجمع بين الحضارتين والثقافة المصرية والكورية .

وفى ملف السياحة أكد علي أهمية تعزيز التعاون بين البلدين خاصة أن هناك مناقشات حول تسيير رحلات جوية مباشرة.

فيما أوضحت مين كيونج كانج، المسئولة عن أسبوع الثقافة الكوري في مصر لعام 2023 إن الأسبوع يشمل الكثير من الفعاليات في مجلات مختلفة فهو سيضم حفلات وعروض موسيقية تقليدية كما سيضم معارض للورق التقليدي "الهانجي" والأعمال اليدوية والكتب.