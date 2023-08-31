إجراء صادم من المخابرات.. مسئول أمريكي يكشف عن فشل الهجوم الأوكراني المضاد

قال قاضي المحكمة العليا السابق في نيوجيرسي، أندرو نابوليتانو، إن واشنطن تتعمد إخفاء الحقيقة عن المواطنين حول فشل الهجوم الأوكراني المضاد رغم كل دعم الغرب.

وقال نابوليتانو، إن مصادر في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أخبرته أن التقارير والبيانات الاستخبارية لا تصل إلى الرئيس لأن المعلومات الواردة يتم فلترتها من قبل القيادة العليا للوكالة، فتصل المعلومات التي يريدون سماعها في الإدارة الأمريكية.

وأضاف: "أنا وسكوت ريتر والعقيد ماكجريجور نقول منذ فترة طويلة إن أوكرانيا ليس لديها فرصة لهزيمة روسيا”.

وتابع: “الأسلحة التي نقلها الناتو إلى أوكرانيا قديمة جدا، والروس لديهم 3 خطوط دفاع لن تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية الاقتراب منها".

وأوضح أنه "لا يزال الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس في الجيش الأمريكي يزعم أنه يجب الانتظار، وسنرى كيف يكتسب الهجوم المضاد زخما".