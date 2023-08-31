تطوير المهارات.. اختتام الجزء الأول من برنامج إعداد القادة بالبحر الأحمر

اختتم كمال سليمان السكرتير العام المساعد بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات الجزء الأول من برنامج "إعداد القادة"، الذي استهدف تطوير مهارات القيادة وتعزيز أداء الخدمة الحكومية، حيث شهد مشاركة 44 متدربًا من مختلف إدارات الديوان العام لمدة خمسة أيام متتالية.

أكد سليمان أهمية محتوى البرنامج وتطبيق المحتوى العلمي في تنمية مهارات المشاركين. أضاف أن البرنامج يهدف لإغناء خبراتهم ومعرفتهم، وتمكينهم من تحسين أدائهم في العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بدقة واتقان.

وأشار سليمان إلى أهمية توجيهات اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة في تطوير قادة شبان مؤهلين لتحقيق التقدم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمحافظة.

قدم الدكتور أسامة صابر، حاصل على دكتوراة في علم النفس ومحاضر بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالقاهرة وجامعة عين شمس، التدريب للجزء الأول من البرنامج في الفترة من 27 أغسطس وحتى 31 أغسطس. تناول التدريب موضوعات نظرية وعملية متنوعة، مثل مفهوم وأساليب القيادة، وأهمية الإدارة وأنواعها ومستوياتها.

شمل البرنامج أيضًا جوانب عملية تضمنت اختبارات تقييمية تساهم في تقييم قدرات المتدربين في مجالات مختلفة، مثل الثقة بالنفس والاستعداد للدور القيادي والسمات الشخصية، إضافة إلى مهارات الاتصال وحل المشكلات.

أشاد الدكتور أسامة بتفاعل المتدربين واستعدادهم لتطبيق مفاهيم القيادة، داعيًا إلى زيادة الثقافة المعرفية والعلمية بشكل دائم لتحقيق أعلى مستويات الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.