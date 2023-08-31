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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جهاز مدينة بدر: تم تسليم 5300 وحدة سكنية للمنتقلين للعاصمة الإدارية

المهندس عمار مندور
المهندس عمار مندور

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن مدينة بدر تحظى بشرف تواجد مشروع الشقق السكنية الجديدة لموظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، خلال لقائه ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "مشروع الشقق السكنية الجديدة لموظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر يساعد على التنمية بالمدينة وعنصر إيجابي للعاصمة الإدارية الجديدة".

وأشار: "مشروع الشقق السكنية الجديدة لموظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتكون من 3 مراحل وهو سكن لموظفي العاصمة الإدارية"، موضحا: "أقرب مدينة للعاصمة الإدارية هي مدينة بدر".

وأوضح: "المرحلة الأولى للمشروع تتكون من أكثر من 9 آلاف وحدة و376 عمارة وتم الانهاء من هذه المرحلة كاملة المرافق والتشطيبات والخدمات وتم تسليمهم لجهات التشغيل"، مشيرا: "نسلم في المرحلة الأولى لموظفي العاصمة الإدارية وتم تسليم 5300 وحدة للمنتقلين للعاصمة الإدارية، أما المرحلة الثانية  تضم 4704 وحدة 196 عمارة  سكنية تم الانتهاء من 2400 وحدة كاملة وبنهاية شهر أكتوبر سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية".
 

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