3 هدايا من العاصمة الإدارية.. ترحيل الأقساط وخصم 50% من غرامات التأخير| تفاصيل

أقرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عدد من التيسيرات الجديدة التي تتعلق بالسداد، فيما يخص الأراضي والمشروعات المقامة بالعاصمة، حيث تضمنت التيسيرات الجديدة، تسهيلات في الأقساط عبر ترحيل جزء من الأقساط وخصم الفوائد، وغرامات التأخير لتصل إلى 50%.

وأضافت شركة العاصمة الإدارية في بيانها، أنها قررت مد المدد التنفيذية للمشروعات المختلفة لمدة شهر واحد من تاريخ صدور الإعلان، مطالبة المطورين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة الراغبين في الاشتراك في بالتيسيرات الجديدة، سرعة التوجه للقطاع المالي بالشركة للاستفادة منها.

تيسيرات جديدة من العاصمة الإدارية

تيسيرات جديدة من العاصمة الإدارية

في هذا الصدد، قال مصطفى محسن، المتخصص في ملف التطوير والتنمية العمرانية، إن قرار شركة العاصمة الإدارية بإقرار عددا من تيسيرات السداد وخصم من الفوائد وغرامات التأخير بما يصل إلى 50%، وهي نسبة كبيرة جدا، وأيضا فيما يخص مد تنفيذ المشروعات لمدة شهر من تاريخ صدور الإعلان، هو قرار هام جدا، ويعكس دراية شركة العاصمة الإدارية التحديات التي يمر بها القطاع العقاري، ودى تأثره بالأزمة الاقتصادية الحالية، التي أثرت بالتعبية على عدد كبير من المطوريين العقاريين المتواجدين داخل مشورع العاصمة الإدارية.

خصم 50% من غرامات التأخير

وأضاف محسن، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أغلب هذه التداعيات السلبية، أثرت بارتفاع أسعار مواد البناء، ما انعكس على المطورين الذين باعوا من فترات زمنية تتعدى 3 سنوات، وبالتالي عندما زادت أسعار مواد البناء، زادت عليهم تكلفة الإنشاءات، وبالتالي عندما تتحرك شركة العاصمة الإدارية لخصم 50% من غرامات وفوائد التأخير، فهذا أمر مغري جدا ودعم قوي للمطورين بحيث يتمكنوا من استكمال المشروعات وينفذوها.

مصطفى محسن، المتخصص في ملف التطوير والتنمية العمرانية

وأوضح أن فكرة مد مدد تنفيذ المشروع لمدة شهر، ربما لا يكون كافي، ولكنه يمكن فيما بعد أن يتم مراعاة المدة لتصل إلى 6 أشهر أو سنة، مشددا على أن كل التيسيرات الجديدة من العاصمة الإدارية تمثل في النهاية نقطة دعم قوية جدا لقطاع كبير من المطوريين العقاريين داهل مشروع العاصمة الإدارية والذين تأثروا بالسلب والتداعيات الاقتصادية التي حدث مؤخرا، وبالتأكد قرارات شركة العاصمة إيجابية وتعكس مدى روؤية جهاز العاصمة الإدارية وشركتها المتمثلة في المهندس خالد عباس، وإداركه وفريقه لحجم التحديات، وأنهم لا يبعيون أراضي فقط ولكن أيضا يدعمون ويساندون المطوريين العقاريين لأنهم شركاء نجاح مشروع العاصمة الإدارية.

3 هدايا من العاصمة الإدارية للمطورين

وأشار إلى أن نجاح مشروع العاصمة الإدارية يعني في النهاية نجاح شركة العاصمة ويدعم استمرارها ونجاح للمطورين ويدعم تنافسية المشروع، لأنه لن يكون من مصلحة أي فرد داخل المنظومة أن يتعثر أحد المطوريين أن يواجه مشكلات ومعوقات أمام عملية التنمية العمرانية، لأن الهدف الأول والأخير هو حرص شركة العاصمة على مصلحة العملاء الذين اشتربوا بها، وأن يستلموا واحداتهم في مواعيدها، وأيضا أن يتمكن المطورين من الانتهاء من مشروعاتهم.

كانت شركة العاصمة الإدارية قد أقرت مجموعة من الحوافز الجديدة والتيسيرات للمطورين العقاريين داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتتعلق هذه التيسيرات بسداد ثمن الأراضي، وتسهيلات الأقساط وخصم جزء من الفوائد وغرامات التأخير بما يصل إلى 50%، فيما جاءت التيسيرات كالتالي:

ترحيل جزء من الأقساط وخصم الفوائد وغرامات التأخير بما يصل إلى 50%.

مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات المختلفة لمدة شهر واحد من تاريخ صدور الإعلان.

على المطوريين العاملين في العاصمة والراغبين بالاشتراك بالتيسيرات الجديدة التوجه للقطاع المالي بالشركة.