بصورة البطاقة .. الحق قدم في فرص عمل العاصمة الإدارية

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة تتناسب مع تخصصاتهم وتوفر لهم راتبا ماديا شهريا وعليه تعلن الوزارات والهيئات التابعة لها عن وظائف شاغرة يمكن لمن تنطبق عليه شروط التقديم فيها .



فرص عمل في العاصمة الإدارية



فرص عمل جديدة كشفت عنها الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن وجود وظائف شاغرة بمقرها الجديد بحي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل وظيفة مدير الإدارة العامة للأمن للمنطقة الشمالية.



شروط فرص عمل العاصمة الإدارية



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على فرص عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتي تتضمن مايلي :-

- يجب حصول المتقدم على مؤهل عال مناسب.

- كما يشترط من أجل التقديم قضاء مدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 سنة للتعيين.

- ويشترط أيضا قضاء مدة بينية قدرها عامان على الأقل بالدرجة الأدنى للوظيفة مباشرة.

- كما يلزم اجتياز البرامج التدريبية التي تنتجها الشركة.

- وتتضمن الشروط التي يجب توافرها فى المتقدم توفر القدرة علي القيادة والتوجيه.

- الموافقة من هيئة الأمن القومي على الترشح.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف العاصمة الإدارية



ويلزم علي المواطن الراغب فى الحصول على فرص عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحضير مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم والتي تشمل مايلي:-

- يلزم تحضير 4 صور شخصية حديثة للمتقدم الغير العامل بمجال الأمن بجانب إدراج صحيفة الحالة الجنائية.

- كما تشمل المستندات المطلوبة صورة البطاقة الشخصية.

- تشكل الأوراق المطلوبة صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

- إن كان المتقدم من خارج قطاع الكهرباء فيشترط تقديم نتيجة تحليل المخدرات التي تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

- إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء يشترط موافقة جهة العمل على النقل.

طريقة التقديم علي فرص العمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء

يقوم المواطن الراغب فى التقديم فى وظائف نقل الكهرباء بتقديم الطلب شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار شاغلي الوظائف القيادية.

كما يلزم تقديم نسخة أصلية من نموذج التقديم، و12 صورة منسوخة علي الحاسب الآلي «سي دي» محمل علية نسخة من التقديم وورد ونسخة «بي دي إف».

وتتيح الشركة التقديم حتي 24 من شهر أغسطس الجاري وتقدم الطلبات علي عنوان الشركة الكائن بحي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.