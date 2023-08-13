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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير بسام راضي يشرح مكونات العاصمة الإدارية والمقاصد السياحة في مصر| فيديو

بسام راضي
بسام راضي

أبرزت وسائل الإعلام الإيطالية ظهور السفير بسام راضي المكثف في قنوات التوك شو الإيطالية مؤخراً، لشرح ما يحدث في مصر من مشروعات قومية عملاقة، وكان آخرها برنامج التوك شو الشهير الإيطالي Parole Di Donna الذي ذاع حلقة خاصة عن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك تطور قطاع السياحة في مصر.

 

حيث شرح بسام راضي بالبيانات والأرقام كافة مكونات العاصمة الإدارية وأحياءها الحكومية والمالية والسكنية وكذلك احتواءها علي أكبر مسجد في المنطقة في إطار مركز مصر الإسلامى وما به صالات وكذلك أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط ومدينة الثقافة والفنون ومدينة مصر الأولمبية والحى الدبلوماسي ومبنى المنظمات الدولية والقيادة الاستراتيجية وأنها من مدن الجيل الرابع المتطور وتتصل بكافة أنحاء الجمهورية بأحدث وسائل النقل الحديث.

 

 كما شدد بسام راضي أن العاصمة الإدارية تمثل بداية انطلاق الجمهورية الثانية والدولة الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنها تعتبر مكملة للعاصمة القاهرة وامتدادا لها، كما تناول بسام راضي بالشرح كذلك التطور الكبير الذي حدث في مجال السياحة في مصر من حيث زيادة الرحلات العارضة إلي مقاصد جديدة علي امتداد الجمهورية وزيادة أعداد السائحين المتوقع أن يصل عددهم قرابة ال ١٥ مليون سائح هذا العام.

 

 فضلاً عن الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير محط اهتمام العالم بأسره والذي تقدمه مصر وللإنسانية جمعاء بجانب سلسلة المتاحف الجديدة الأخرى والمقاصد السياحية الجديدة مثل الجلالة والعلمين الجديدة ومشروع التجلى الأعظم في سيناء ذي الخصوصية الشديدة لجميع الأديان السماوية. 


 

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