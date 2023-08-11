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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشركة الصينية المسئولة عن مشاريع العاصمة الإدارية تشيد بموقع صدى البلد.. تفاصيل

صدى البلد

نشرت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC، تقريرا أشادت خلاله بالتصريحات التي نشرتها صدى البلد بشأن العلاقات الوطيدة بين مصر والصين.

 

وقد قالت صدى البلد في وقت سابق، بعد زيارة قام بها وفد من الصحفيين المصريين إلى مقر الشركة الرئيسي في الصين، إن الشركة تتمتع بصداقة قوية مع مصر منذ وقت طويل. مضيفة، أن هذا التعاون نابع من العلاقات القوية بين القاهرة وبكين ليس فقط في مجال البناء ولكن في جميع المجالات الأخرى.

وأكدت مديرة الشركة في تصريحات خاصة لصدى البلد، خلال زيارة قام بها الوفد المصري للفرع الرئيسي للشركة في الصين، أن CSCEC تحمل علي عاتقها مسؤولية تعزيز التعاون مع مصر في المستقبل.

الصحفيين المصريين الشركة الصينية CSCEC مصر والصين مصر

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