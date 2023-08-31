وفاة رجل إيراني خلال احتجازه بسبب "مهسا أميني"

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية، يوم الخميس، أن رجلاً إيرانياً اعتقل العام الماضي خلال احتجاجات على مستوى البلاد بسبب وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا، تعرض لحالة تشنج في السجن مما أدي إلي وفاته.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، مرض جافاد روهي، البالغ من العمر 35 عامًا، فجأة أثناء انتظار إحتجازه بعد أن ألغت المحكمة العليا الإيرانية عقوبة الإعدام، وفقًا لوكالة الأنباء التي تديرها الدولة.

تم نقله إلى مستشفى محلي في مدينةنوشهر على بحر قزوين، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة الإيرانية، طهران، وأعلن وفاته هناك. وقالت وكالة الأنباء الأيرانية، إن السلطات تحقق في وفاته.

اتهمت السلطات الإيرانية روهي بحرق القرآن، وهو فعل يحمل عقوبة الإعدام، خلال الاحتجاجات في نوشهر بسبب وفاة مهسا أميني، ومع ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات احتجزت روهي بسبب شريط فيديو عبر الإنترنت أظهره وهو يرقص في مظاهرة.

قال منظمة العفو أن أعضاء الحرس الثوري شبه العسكري الإيراني عذب بشدة وجلد روهي، وصدموه بأسلحة صاعقة، وعرضوه لدرجات حرارة ووضع الأسلحة على رأسه لإجباره على الاعتراف.

بدأت الاحتجاجات في سبتمبر 2022 عندما توفيت أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بزعم انتهاكها لقواعد اللباس الإسلامية الصارمة التي تتطلب من النساء ارتداء الحجاب.

قُتل أكثر من 500 شخص واعتقلوا 22000 آخرين في حملة أمنية على المظاهرات. كانت الاحتجاجات تميز أحد أكبر التحديات التي يواجهها الثيوقراطية الإيرانية منذ الثورة الإسلامية لعام 1979.

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني في 16 سبتمبر، تحتجز السلطات بالفعل الناشطين وغيرهم.