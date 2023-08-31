رجال شرطة مزيفون يستولون على مليون و500 ألف جنيه بالجيزة.. اعرف التفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (طالب "مُصاب بجروح متفرقة بالجسم" وشقيقه ، مقيمان بالقاهرة) بتعرضهما لواقعة نصب ، حال قيام الأول بإستبدال مبلغ مالى بعملة "أجنبية" من أحد الأشخاص بدائرة القسم، والذى حضر مُستقلاً سيارة أجرة (تاكسى) رفقة قائدها وأثناء تبادلهم الحديث فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص أمامهم وترجل منها بعض الأشخاص إدعوا أنهم من رجال الشرطة وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول وساعة يده وكذا الاستيلاء على مبلغ مالى (مليون و500 ألف جنيه) من داخل سيارته وأحدثوا إصابته المشار إليها بسلاح أبيض "سكين" أثناء محاولة منعهم من الاستيلاء على المبلغ المالى، وعقب ذلك قاموا بإنزاله من السيارة ولاذوا بالهرب.



بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 8 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى - سلاح أبيض ، السيارة المستخدمة فى الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضافوا بتخلصهم من باقى متعلقات المجنى عليه عن طريق إلقائها أثناء سيرهم بالسيارة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.