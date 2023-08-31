عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أغربها نوع الحذاء.. كيف تتخلص من رائحة القدمين الكريهة؟

القدمين
القدمين

يعاني عدد كبير من الأشخاص من رائحة القدمين الكريهة خاصة في فصل الصيف رغم استخدام مواد عطرية.
في الحقيقة يتطلب علاج رائحة القدمين الكريهة مجموعة من الاجراءات لا تقتصر فقط على البودرة وفقا لما ذكره موقع بلانس هيلث.

مش بالمسكنات .. اكتشف طرق علاج التهاب اللثة وأهم المعلومات عنه

موجود في كل بيت.. علاج مذهل يخلصك من الدوالي

العناية بالقدمين
يجب غسل القدمين مرتين يومياً بالصابون المضاد للبكتيريا.
يجب أن تجفف جيدا.
دهن القدمين بالبودرة قبل ارتداء الأحذية.
استخدام الأحذية، بالطريقة الصحيحة.
استخدم الأحذية التي تتنفس؛ ابحث عن الأحذية التي تحتوي على ألواح شبكية.
قم بتغيير حذائك بانتظام للسماح له بالجفاف والتهوية بشكل صحيح.
تجنب الأحذية المصنوعة من البلاستيك.
استخدم النعال التي تقلل الرائحة أو المضادة للبكتيريا.

ارتداء الصنادل عندما يكون ذلك ممكنا.
في المنزل، ابق حافي القدمين لتسمح لقدميك بالهواء.
ارتداء الجوارب بشكل صحيح
ارتداء الجوارب الجديدة وتغييرها بانتظام.
استخدم الجوارب التي تمتص الرطوبة.
رش نشا الذرة أو التلك على جواربك قبل ارتدائها.
قم بتغيير جواربك عدة مرات في اليوم.

القدمين إرتداء الجوارب العناية بالقدمين حافي القدمين رائحة القدم علاج رائحة القدم مضادة للبكتيريا غسل القدمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

%15 زيادة في الإنتاج للمرة الثانية|قرار رسمي من الشرقية للدخان بشأن السجائر

موضوعات متعلقة

احترس منها.. أسباب حدوث التهابات العين والحساسية

كيفية علاج ارتفاع ضغط الدم عند كبار السن

مش بالمسكنات .. اكتشف طرق علاج التهاب اللثة وأهم المعلومات عنه

طرق علاج اللحمية والأورام الحميدة في الأنف

بتيجي في أي سن.. كيف تحمي نفسك من الزوائد اللحمية بالأنف

احم نفسك من المخاطر.. الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت الزيتون

للنساء والبنات.. هذه العلامات تؤكد ضرورة زيارتك للطبيب بسرعة

غير الشخير.. علامات تكشف الزوائد اللحمية في الأنف

ترشيحاتنا

تغييرات جذرية في الجيش التايواني استعدادا لحرب محتملة مع الصين

بهاء الدين الحايك لـ صدى البلد: عملت مؤذنا في مسجد بني مية الكبير بدمشق

أوكرانيا: نستخدم أسلحة من إنتاجنا الخاص لضرب أهداف على الأراضي الروسية

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

بن عزرا.. افتتاح أقدم المعابد اليهودية بعد ترميمه| تفاصيل

إيرلينج هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص عشاء ..طريقة عمل طاسة البيض التركي

بربع مليون جنيه.. فستان درة حديث السوشيال ميديا

عادات يومية تصيبك بأمراض القلب وتسبب الموت المبكر

الكيلو يبدأ من 85| تخفيضات 25% على حلاوة المولد.. وهذه أماكن بيعها

فيديو

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ