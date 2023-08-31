أغربها نوع الحذاء.. كيف تتخلص من رائحة القدمين الكريهة؟

يعاني عدد كبير من الأشخاص من رائحة القدمين الكريهة خاصة في فصل الصيف رغم استخدام مواد عطرية.

في الحقيقة يتطلب علاج رائحة القدمين الكريهة مجموعة من الاجراءات لا تقتصر فقط على البودرة وفقا لما ذكره موقع بلانس هيلث.

العناية بالقدمين

يجب غسل القدمين مرتين يومياً بالصابون المضاد للبكتيريا.

يجب أن تجفف جيدا.

دهن القدمين بالبودرة قبل ارتداء الأحذية.

استخدام الأحذية، بالطريقة الصحيحة.

استخدم الأحذية التي تتنفس؛ ابحث عن الأحذية التي تحتوي على ألواح شبكية.

قم بتغيير حذائك بانتظام للسماح له بالجفاف والتهوية بشكل صحيح.

تجنب الأحذية المصنوعة من البلاستيك.

استخدم النعال التي تقلل الرائحة أو المضادة للبكتيريا.

ارتداء الصنادل عندما يكون ذلك ممكنا.

في المنزل، ابق حافي القدمين لتسمح لقدميك بالهواء.

ارتداء الجوارب بشكل صحيح

ارتداء الجوارب الجديدة وتغييرها بانتظام.

استخدم الجوارب التي تمتص الرطوبة.

رش نشا الذرة أو التلك على جواربك قبل ارتدائها.

قم بتغيير جواربك عدة مرات في اليوم.