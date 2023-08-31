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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير لبناني: بعض الغموض يحيط بقرار تمديد عمل اليونيفيل

العميد اللبناني المتقاعد
العميد اللبناني المتقاعد ناجي ملاعب

قال العميد اللبناني المتقاعد والخبير الأمني والاستراتيجي ناجي ملاعب، إن قرار تمديد عمل اليونيفيل لعام آخر، يعطي حرية أكثر لها وهو الأمر الذي اعترض عليه لبنان ولم يؤخذ في الاعتبار.

وأضاف "ملاعب" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن "هناك غموضا في القرار الصادر بشأن ضرورة التنسيق مع الحكومة اللبنانية وهو أن تجري اليونيفيل دوريات دون إعلام الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ربما يمنح بعض الأمان لقوات الطوارئ وللبنان أيضا، طالما أن قوات الطوارئ مرضي عن عملها في البلاد".

وأشار العميد المتقاعد ناجي ملاعب إلى أنه لابد من الاعتراف بأن قوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان من عام 2006 طورت عملها وفقا للقانون الدولي، ولها منافع كبيرة على الجنوب اللبناني من حيث الخدمات التي تقدمها.

وأشار إلى أن التنسيق بين الحكومة واليونيفيل أعطى ارتياحا لدى الجانب اللبناني ودائما هناك زيارات لمسئولي اليونيفيل إلى وزارة الدفاع وقيادة الجيش والحكومة، ولكن يبدو أن هناك من يعترض مهام قوات الطوارئ سيما عندما تخرج عن نطاقها والقيام بأعمال ليست منسقة مع الجيش اللبناني، وهذا يعبر عنه بعض المشاغبين المنتميتن لحزب الله كما حدث من قبل في واقعة مقتل الجندي الأيرلندي.

يذكر أن الجندي الأيرلندي شون روني قتل في لبنان، بعدما تعرض أثناء توجهه إلى بيروت في 14 ديسمبر الجاري 2022، داخل عربة مدرعة تابعة للأمم المتحدة.

وقرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس تمديد عمل قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" لمدة عام آخر على الرغم من اعتراض الحكومة اللبنانية. 

وقالت مندوبة لبنان في مجلس الأمن الدولي جان مراد إن "قرار التمديد لليونيفيل لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة، ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي"، مشيرة إلى أنه "إذا حاول لبنان جاهدًا إدخال التعديلات على مشروع قانون تمديد عمل قوات "اليونيفيل"، فهو من باب الحرص على السيادة اللبنانية"، موضحة أن "قوات اليونيفيل لديها كامل حرية الحركة لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".

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