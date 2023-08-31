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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان لافت .. درة تثير الجدل بأحدث ظهور

درة
درة

حرصت الفنانة درة، على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت  درة بإطلالة ساحرة ترتدي فستان مجسم باللون الفوشيا، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياج صاخب ابرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر لافتة.


 

ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيبوإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التيتتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.
 

فى سياق آخر، تعتبر درة ممثلة من العيار الثقيل ومنذ بدأت وهي تؤثر في الجمهور وهي حاصلة على شهادة الدراساتالمعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة، ودخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرةفي مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي ومثلت عدة أدوار في السينما التونسية وشاركت في أفلام عالمية، وشاركتالفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضورطاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار 2010، والريان وآدم 2011.

الفنان كاظم الساهر اعمال درة الرعب والاثارة الفنانة درة

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