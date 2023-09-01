الأوضاع في الجابون تنذر بآثار سلبية على أسواق النفط والغاز

عرضت فضائية “ القاهرة الإخبارية”، تقريرا عن تطورات ومستجدات الأوضاع في الجابون، وتاثير ذلك على أسواق النفط والغاز.

وأوضح التقرير أن الجابون متواجدة على خريطة منتجي النفط وتعتبر من ضمن أكبر منتجي النفط الخام في أفريقيا .

وتابع التقرير أن الجابون انضمت إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، ثم تركت التكتل مؤقتا بسبب الرسوم السنوية المرتفعة قبل أن تعود إلى أوبك في عام 2016.

وأكمل التقرير أن إنتاج الجابون من النفط الخام تراجع بنحو الثلث ليستقر دون 200 ألف برميل يوميا في 2022، نتيجة لتقادم حقول النفط.

ولفت التقرير إلى أن الجابون تأتي ضمن الدول الأقل التزاما باتفاقيات أوبك بلاس، كون إنتاجها أعلى من حصتها البالغة 169 ألف برميل يوميا، وعلى صعيد الصادرات، قدرت وحدة أبحاث الطاقة صادرات الجابون من النفط الخام بنحو 185 ألف برميل يوميا خلال عام 2022 وهو ما يعد أقل من مستويات عام 2019 البالغة 207 آلاف برميل يوميا.