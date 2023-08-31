عمر كمال: مدينة العلمين تشرف وفخور بوجودها في مصر.. فيديو

تحدث الفنان عمر كمال، عن حفله في مهرجان العلمين الجديدة، قائلا إنه مبسوط جدا بالتواجد في مدينة العملين.

وقال عمر كمال، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "لفيت مصر كلها، لكن كأني أول مرة أغني في مصر وأول مرة أشوف مصر بهذا الجمال".

وأضاف عمر كمال: "كان عندي غيرة شديدة تجاه مهرجان العلمين وحفلاته لأني كان نفسي أقف أمام هذا الجمهور.. جميع أنواع الفنون متواجدة في مهرجان العلمين".

وأردف: "مدينة العملين حاجه تشرف جدا، وفخور بوجودها في مصر.. حفلي في مهرجان العلمين لا يقتصر على غناء المهرجانات فقط، وسأغني شعبي أيضا".

