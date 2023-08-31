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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر كمال: مدينة العلمين تشرف وفخور بوجودها في مصر.. فيديو

عمر كمال
عمر كمال

تحدث الفنان عمر كمال، عن حفله في مهرجان العلمين الجديدة، قائلا إنه مبسوط جدا بالتواجد في مدينة العملين.

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وقال عمر كمال، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "لفيت مصر كلها، لكن كأني أول مرة أغني في مصر وأول مرة أشوف مصر بهذا الجمال".

 

وأضاف عمر كمال: "كان عندي غيرة شديدة تجاه مهرجان العلمين وحفلاته لأني كان نفسي أقف أمام هذا الجمهور.. جميع أنواع الفنون متواجدة في مهرجان العلمين".

 

وأردف: "مدينة العملين حاجه تشرف جدا، وفخور بوجودها في مصر.. حفلي في مهرجان العلمين لا يقتصر على غناء المهرجانات فقط، وسأغني شعبي أيضا".
 

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