أخبار الفن: مطربة لبنانية تغضب الجمهور في حفلها بالساحل الشمالي .. اعتذار عمر كمال

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن سارة زكريا وعمر كمال :

تسببت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، صاحبة “أغنية تيجي نتجوز بالسر”، في هجوم كبير من الجمهور عليها بعدما تم تداول فيديو لها من حفلها بالساحل الشمالي مع حسن شاكوش تسبب في حالة جدل كبير.

اعتذر الفنان عمر كمال عن تغيير كلمات اغنية "انتى معلمة" إلى "انتى معفنة" والتى أثارت حالة من الجدل الواسع ودفعت نقابة الموسيقيين لاحالته وحمو بيكا إلى التحقيق.

تم الإعلان عن طرح تذاكر حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة ، حيث اعلنت الشركة المسئولة ان فرقة شارموفرز ستحيي الحفل .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لوالدة نادين إحدى ضحايا سفاح الجيزة الحقيقي ، وهي تكشف تفاصيل عن طعام زوج ابنتها.

أعلنت زوجة الشاعر الغنائي أمل الطائر ، عبر صفحتها على فيس بوك خروجه من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.