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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: مطربة لبنانية تغضب الجمهور في حفلها بالساحل الشمالي .. اعتذار عمر كمال

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن سارة زكريا وعمر كمال :

 

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

 

تسببت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، صاحبة “أغنية تيجي نتجوز بالسر”، في هجوم كبير من الجمهور عليها بعدما تم تداول فيديو لها من حفلها بالساحل الشمالي مع حسن شاكوش تسبب في حالة جدل كبير.

 

بعد إحالته للتحقيق بالموسيقيين.. تصرف جديد من عمر كمال تجاه أغنية أنت معلمة

 

اعتذر الفنان عمر كمال عن تغيير كلمات اغنية "انتى معلمة" إلى "انتى معفنة" والتى أثارت حالة من الجدل الواسع ودفعت نقابة الموسيقيين لاحالته وحمو بيكا إلى التحقيق.

 

شارموفرز تحيي حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

 

تم الإعلان عن طرح تذاكر حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة ، حيث اعلنت الشركة المسئولة ان فرقة شارموفرز ستحيي الحفل .

 

مكنش بيأكل خضار سوتيه.. والدة ضحية سفاح الجيزة تفجر مفاجأة عن المسلسل

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لوالدة نادين إحدى ضحايا سفاح الجيزة الحقيقي ، وهي تكشف تفاصيل عن طعام زوج ابنتها.

 

خرج من المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر

 

أعلنت زوجة الشاعر الغنائي أمل الطائر ، عبر صفحتها على فيس بوك خروجه من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

 

 

سارة زكريا عمر كمال

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