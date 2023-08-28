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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إحالته للتحقيق بالموسيقيين.. تصرف جديد من عمر كمال تجاه أغنية أنت معلمة

عمر كمال
عمر كمال

اعتذر الفنان عمر كمال عن تغيير كلمات اغنية "انتى معلمة" إلى "انتى معفنة" والتى أثارت حالة من الجدل الواسع ودفعت نقابة الموسيقيين لاحالته وحمو بيكا إلى التحقيق.

وقال عمر كمال في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم: "أتعهد إني في الفترة القادمة، وخاصة بعد الحفل الذي أحييته في كندا وحفلي في مهرجان العلمين يوم الخميس، بإن سلوكي هيتغير كتير".

وأضاف عمر كمال : بعد المنظر اللي شوفته، ووقوفي قدام 15 ألف شخص مصري، واختياري بواسطة نائب في البرلمان الكندي وممثل عن المصريين، وأيضا وقوفي جنب فنانين كبار زي مينا مسعود، وإني كنت ممثل للفئة الشعبية، كل ذلك إداني مسؤولية كبيرة، وخلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير.

عمر كمال ومصطفى كامل 

وكان قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بعد انتشار فيديو حرفا فيه أغنية إنتى معلمة إلى إنتى معفنة وهو ما اعتبره البعض إهانة للمرأة.

وقال مصطفى كامل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : استجابة لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين قررت تكليف الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا لتحقيق فورًا.

الفنان عمر كمال الفنان مصطفى كامل برنامج حضرة المواطن عمر كمال وحمو بيكا عمر كمال

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