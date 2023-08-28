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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خرج من المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للشاعر أمل الطائر

أمل الطائر
أمل الطائر

أعلنت زوجة الشاعر الغنائي أمل الطائر ، عبر صفحتها على فيس بوك خروجه من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

 

وكتبت زوجة أمل الطائر : "اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أمل خرج حالا من المستشفى متوجه للبيت بفضل الله عز وجل ثم دعواتكم... شكرا لكل من دعم بالسؤال والاتصال والمراسلة" .

 

ظهر الشاعر الغنائي الكبير أمل الطائر، في صورة مع صديقه الشاعر فوزي إبراهيم، في صورة نشرها الأخير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب فوزي إبراهيم، في التعليق على صورته مع أمل الطائر، قائلا: «أجمل ما في هذه الصورة هي ابتسامة أخينا وحبيبنا الشاعر الكبير أمل الطائر بعد الجراحة الناجحة التي أجريت له بمستشفى السلام الدولي».

 

وتابع فوزي إبراهيم قائلا: «ربنا يتم شفاه ويطول في عمره ليظل أحد صناع البهجة في الأغنية المصرية، وفي القلب منها الأغنية الشعبية.. آمين».

 

 

 

حالة أمل الطائر الصحية

كانت صفحة الشاعر أمل الطائر، عبر “فيسبوك”، كشفت حالته الصحية، وكتبت: «الحمد لله بفضل ربنا ثم دعواتكم وحبكم تمت على خير وأمل أحسن بإذن الله بفضل حبكم له لكن هو مازال فى الرعاية». 

 

وتابعت: «ادعوا_لامل بالله  عليكم تعدى الساعة دى على خير لعلها ساعة إجابة.. اللهم إنى استودعتك عبدك أمل عندك فإنه لا تضيع عندك ودائع.. اللهم بحق السر المكنون بين الكاف والنون اكتب له الشفاء.. اللهم إنى أسألك العافية بسر من اسرار بسم الله الرحمن الرحيم أن ترد إليه عافيته.. اللهم نجيه». 

 

 

 

زيارة أمل الطائر

وقام وفد من مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، بزيارة الشاعر الغنائى أمل الطائر، من بينهم: الشاعر والصحفى فوزى إبراهيم، والموسيقار حسن أش أش، والمستشار والشاعر محمد أبو زيد، والشاعر والصحفى حسن عزو عزو. 

 

أعمال أمل الطائر

ويعد الشاعر الغنائي أمل الطائر، من أبرز مؤلفي الأغاني، ومن أبرز أعماله: “نار نار، الحق عليه، افرض، قاسي قاسي، هايل، إيه اللي بيحصل ده، ولا واحد ولا ميه، السلام عليكم، آه يا قلبي، الواد ده حلو سابق سنه، هابوسه”. 

 

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