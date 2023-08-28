شارموفرز تحيي حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

تم الإعلان عن طرح تذاكر حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة ، حيث اعلنت الشركة المسئولة ان فرقة شارموفرز ستحيي الحفل .

ويقام الختام في 2 سبتمبر المقبل ، ومتوقع حضور عدد كبير من الجمهور.

ويجز في مهرجان العلمين:

يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء حفل ختام مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا داخل منطقة الارينا بالعلمين الجديدة.

وبدا ويجز فى الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية بتوجيه رسالة إلى جمهور المنتظر حضوره خلال حفل ختام مهرجان العلمين حيث كتب على صفحته: متحمس نختم سوا مهرجان العلمين الجديدة، منتظركم يوم 1 سبتمبر.

أسعار التذاكر

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث تأتي الفئة الأولي بمبلغ 350 جنيه أما الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه والفئة الثالثة 650 جنيه والفئة الرابعة والأخيرة وصلت سعرها لـ700 جنيه.

ومن المفترض أن يقدم ويجز خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدة الدنيا أيه والتى تم طرحها شهر يونيو الماضى وحققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

أعمال ويجز الجديدة

وكشف ويجز عن استعداده لتقديم جولة غنائية عالمية قريبا، كما أنه متحمسا للعودة للمشاركة في مسلسل جديد قريبا بعد نجاحه في بيمبو لكن هذه الخطوة تحتاج إلى فكرة حماسية والالتزام لفترة طويلة.

تفاصيل تجربة ويجز الأولى

يذكر أن ويجز شارك فى التمثيل لأول مرة فى بطولة مسلسل بيمبو بطولة أحمد مالك

،وهدى المفتي،بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم رزان مغربى والوجوه الجديدة.

العمل من تأليف محمد أديب. وإخراج عمرو سلامة و عمر رشدي ، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.