دعاء ليلة الجمعة للأم المتوفية .. أدعية مأثورة تغفر الذنوب وتنير القبر

بعد وفاة الأم أو الأب ، ينقطع عنهما كل شيء إلا دعاء الإبن الصالحة أو الإبنة الصالحة لهما ، وأفضل طريقة لبرالوالدين بعد وفاتهما هي الدعاء لهما أو التصدق عليهما ، والدعاء للأم بالمغفرة من أعظم الأعمال، ودعاء ليلة الجمعة للأم المتوفية مستجاب لأنه قد يصادف ساعة الإجابة فلنحرص ‘ على الدعاء للوالدين وكل متوفي عزيز علينا ، خاصة في يوم الجمعة لأن به ساعة إجابة رجح العلماء ان تكون بين العصر والمغرب .



دعاء ليلة الجمعة لأمي المتوفية

اللهم ارحم أمي واغفر لها وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة هي وجميع موتى المسلمين.

اللهم أبدلها دارا خير من دارها وأهلا خيرا من أهلها وذرية خيرا من ذريتها، ربي عطر قبر أمي برائحة الجنة.

اللهم انظر إليها نظرة رضا، فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا.

اللهم أسكنها فسيح الجنان واغفر لها يا رحمن، اللهم شفع فيها نبينا ومصطفاك صلى الله عليه وسلم، واحشرها تحت لوائه، واسقها من يده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا.

اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم .

اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت واسألك يا رب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها، اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها.

اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أنزل نورا من نورك عليها، اللهم حرم دمها ولحمها وبشرتها على النار برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم انقلها من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سعة الدور والقصور في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

اللهم أعف عنها وأبدلها خيرا مما تركت وراءها يارب العالمين ، اللهم ارحم من ماتت بالدنيا ولم تمت في قلوبنا اللهم ارحمها فهي أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنها فسيح جناتك يا ارحم الراحمين .

اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحل بجوارك، فقه فتنة القبر ، وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحمد ، اللهم فاغفر لها وارحمها ، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين ، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه .

اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا متقبلا اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

اللهم اجعل جنة الخلد مثواها وانزل على روحها الأمان والسكينة ، اللهم لا تطفىء نور قبرها واجعل الجنة أجمل مسكن لها اللهم ارحمها برحمتك واغفر لها .

دعاء يوم الجمعة للميت أمي

اللهم أظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك ، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك .



دعاء بغفران الذنوب للأم المتوفية يوم الجمعة

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تغفر لأمي ما تقدم وما تأخر من ذنبها. اللهم اغفر لأمي وارحمها وأنت خير الراحمين.

ربي اغفر لأمي وتب عليها إنك أنت التواب الرحيم.

ربي اغفر لها مغفرة من عندك تسكن بها روحها وتنعم بها في قبرها.

اللهم إني أسألك يا غفور يا غفور يا غفور أن تبدل سيئات أمي إلى حسنات، وأن تتجاوز عنها يا الله.

ربي تب عليها وارحم ضعفها وقلة حيلتها.



اللهم إنها كانت تشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك و رسولك و أنت أعلم بها، اللهم ثبتها عند السؤال اللهم إنها بزمتك و حبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها و ارحمها إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمها و اغفر لها و انظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم روحا صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء , واغفر لنا و لها يا الله وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم ارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبه الغابرين ، اللهم إنا نتوسل بك اليك ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها اللهم أنها نزلت بك وأنت خير منزول به و أصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها .

دعاء بالعتق من عذاب القبر للأم المتوفية يوم الجمعة



اللهم إني أسألك في يوم الجمعة أن تنزل نورا من نورك على قبر أمي، اللهم أنر لها قبرها ووسع مدخلها وآنسها في وحشتها.

اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنة، اللهم ارحمها ولا تطفئ نور قبرها.

اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة هي وجميع موتى المسلمين.

اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت وأسألك يارب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها.

اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أنزل نورا من نورك عليها، اللهم حرم دمها ولحمها وبشرتها على النار برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم انقلها من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سعة الدور والقصور في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

اللهم أنزل نورا من نورك عليها، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها، اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار.