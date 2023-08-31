فرج عامر عن أزمة أجاي مع سموحة: أصيب بحالة هياج وكسر النادي

كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، تفاصيل أزمة النيجيري جونيور أجاي مع الفريق، لافتا إلى أن النادي تعاقد معه لمدة عام وهو يعاني من إصابة لم يخوض أي مباراة مع الفريق وتقاضى جميع مستحقاته المالية بالكامل.

وأضاف محمد فرج عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عقد جونيور أجاي تبلغ قيمته 400 ألف دولار، وطلب إجراء جراحة ثانية تحملنا تكاليفها، وتم إجراؤها على يد الدكتور أحمد عبد العزيز أشهر طبيب في هذا المجال، ولم ندخر جهدا في إعادة تأهيله.

وتابع فرج عامر: جونيور أجاي طلب من المدير المالي مستحقاته عن الموسم الجديد، وعندما رفض طلب أصيب بحالة هياج وبدأ في تكسير النادي وتم تحرير محضر بالواقعة، موضحا أنه لديه 11 إيصال ممهور بتوقيعه يفيد بحصوله على مستحقاته.