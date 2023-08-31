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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النيجر تمنع وكالات الأمم المتحدة من دخول مناطق العمليات العسكرية

صدى البلد

طالبت السلطات العسكرية في النيجر، اليوم الخميس، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عدم دخول "مناطق العمليات" العسكرية. وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية. 

 

جاء ذلك عقب أن أعلنت، المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا إيكواس، اليوم الخميس، فترة انتقالية للمجلس العسكري في النيجر لمدة 9 أشهر.

 

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت السلطات في النيجر، أول تحرك لها بعد قرارها بطرد السفير الفرنسي من نيامي، ونزع الصفة الدبلوماسية عنه.

 

وبدأت عناصر من الجيش والشرطة في النيجر الانتشار بمحيط السفارة الفرنسية في نيامي، بحسب ما أوردته تقارير إخبارية. 

 

أبلغت وزارة الخارجية النيجرية، نظيرتها الفرنسية بإلغاء البطاقات الدبلوماسية والتأشيرات لسفير باريس في نيامي لدى النيجر وعائلته. وبحسب المذكرة، صدرت تعليمات لأجهزة الشرطة في النيجر بطرد سيلفان إيتي.

النيجر فرنسا الأمم المتحدة العمليات العسكرية

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