الدحيل القطري يقترب من ضم كوتينيو

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة " سكاي سبورتس"، اقتراب نادي الدحيل القطري من التعاقد مع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب فريق أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس":" الدحيل يقترب الآن من ضم فيليبي كوتينيو، سيتم حسم التفاصيل النهائية مع أستون فيلا في وقت لاحق اليوم".

وأضاف:" اتفق الدحيل مع كوتينيو على الشروط الشخصية قبل أسبوع، ولم يستمع اللاعب إلى ريال بيتيس وبشكتاش التركي.

ويمتد عقد الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو مع أستون فيلا حتى صيف 2026.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب البرازيلي 10 ملايين يورو.