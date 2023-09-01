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الإشراف العام
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برلمان

برلمانية: استضافة المؤتمر العالمي للسكان فرصة لتنمية المواطن ورفع مستواه الصحي

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

ثمنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، مؤكدة أن مصر عملت علي تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي كانت من أهم ركائزها تنمية المواطن المصري وتحسين خصائص السكان ورفع مستواه الصحي والاإجتماعي.

 

 

وأشارت “ سعيد ” لـ “ صدى البلد ” إلى أن الزيادة السكانية كانت ولا زالت أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة، لافتة إلى أن مؤشرات التنمية غير متوازنة مع معدلات الزيادة السكانية بخلاف حرص الدولة على حقوق الأجيال القادمة من مواردها الطبيعية والتي تستنزف بشكل عشوائي جراء الزيادة السكانية .

 


وأوضحت عضو البرلمان أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حرصت على التصدي لظاهرة العشوائيات و تطويرها بشكل يليق بكرامة المواطن المصري، فكان حي الأسمرات وغيره من الأحياء الشعبية التي شهدت تطويرًا جذريًا لرفع الخصائص السكانية لساكنيه. 


كما أوضحت “سعيد” أن الدولة اهتمت برفع الوعي لدى المواطن وعمل مبادرات صحية شملت صحة المرأة المقبلة علي الزواج والإنجاب و توعيتها بحقوقها وحقوق طفلها في رضاعة طبيعية تضمن خلق جيل معافي من الأمراض الوراثية والمناعية بخلاف التصدي لزيادة معدلات القيصرية و التباعد بين الأطفال بحد أدني سنتين، علاوة على تحفيز المرأة الملتزمة بطفلين بمتحها حوافز مادية ، وكل هذه الجهود ستأتي بثمارها علي المدي الطويل.


 

وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أن الوقت الراهن، يستوجب علي الدولة المصرية أن تدرك أن أبنائها هم ثروتها، وعليها أن تدرك كيفية استغلال العنصر البشري و تحذو حذو دول كثيرة طورت من عمالتها وحولت الأسر من أسر مستهلكة لأسر منتجة، لافتة إلى أن ذلك سيجعل السوق المصري يفتقر لعمالة فنية مدربة بشكل يتيح لمصر خلق منتج دولي ينافس و يمكنها من التصدير في شتي المجالات. 

 

وتجري الآن الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سيعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

 

ويتضمن برنامج المؤتمر، معرضًا، سيستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية؛ لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية. 

 

 

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة خصائص السكان الزيادة السكانية

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