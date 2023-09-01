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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم 150 حافظا للقران الكريم من أطفال الوكلية ببني سويف

صدى البلد

شهدت قرية الوكلية التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف تكريم 150 طفل وطفله من حفظة القرآن الكريم والمشاركين في الأنشطة التثقيفية التي تنظمها وزارة الأوقاف.

 

وشهد الحفل  بمسجد عبدالرحمن بن عوف بقرية الوكلية التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف تنظيم احتفالية كبرى داخل المسجد  لتكريم 150  من أطفال القرية الذين شاركوا في بحضور  الدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف ، والشيخ سعيد سيد محمد  مدير الدعوة  ومدير الإدارات بمديرية اوقاف بني سويف ، والشيخ عبدالحكيم احمد نصرالله  مدير إدارة أوقاف الفشن والشيخ احمد عبدالعظيم مفتش اول الإدارة وتنظيم وترتيب امام المسجد محمد يحي محمد

وقال الشيخ محمد يحيى محمد إمام وخطيب مسجد عبدالرحمن بن عوف  بقرية الوكلية  أنه تم عقد احتفالية كبرى للأطفال المشاركين في أنشطة البرنامج التثقيفى للطفل والذى تنظمه وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية

وأضاف الشيخ  محمد يحيى أنه تم تكريم المتميزين من حفظه كتاب الله تعالي والمشاركين فى انشطه البرنامج التثقيفي للطفل والذي تتبناه وترعاه وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير بين طلاب المراحل الدراسية والعمرية  المختلفة .

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أضاف الشيخ محمد يحيى أن تلك البرامج تهدف إلى اكتشاف المواهب والقيادات الطلابية المتميزة والعمل على صقلها وتنمية مهاراتـها وتطبيعها على التمسك بالقيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني وتعويدها على تحمل المسئولية القيادية وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن آرائهم وبث الروح الجامعية السليمة وتوثيق الروابط بينهم وتقديم مسابقات للطلاب في حفظ وتجويد القرآن الكريم وإجراء مسابقات للطلاب في شتي المجالات المختلفة.

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احتفالية كبرى الفكر الوسطي المستنير إمام وخطيب مسجد أوقاف بني سويف ببنى سويف إمام المسجد إمام وخطيب حفظة القرآن الكريم

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