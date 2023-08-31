بهاء الدين الحايك لـ صدى البلد: عملت مؤذنا في مسجد بني مية الكبير بدمشق

حل المنشد الدمشقي بهاء الدين الحايك وفرقته، ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري، أنشدوا خلالها باقة من أجمل الأناشيد الدينية.

وقال المنشد بهاء الدين الحايك، إنه عمل مؤذنا في مسجد بني مية الكبير في دمشق، وعمل مع قارئ الجمهورية العربية المتحدة الشيخ محمد العارف العسلي وقرأ القرآن الكريم معه في مجالس كثيرة.

وأضاف أن الابتهال في دمشق يكون قبل الأذان وقبل صلاة الجمعة إضافة إلى الموشحات الجماعية، مشيرا إلى أن الإنشاد في سوريا لا يختلف كثيرا عن مصر كلاهما ينبع من مشكاة واحدة ، أغلب الموشحات المصرية متشابهة مع بلاد الشام.

وأشار إلى أن المبتهل في سوريا يطق عليه الوشاح، وإذا كان متألقا ولامعا يطلق عليه الكروان.

ونوه بأن الوشاح يظهر في الأفراح وعقد القرآن، ولحظة المولود، كما أن أغلب المناسبات يوجد الوشاح بفرقته وبمدحه للنبي صلى الله عليه وسلم.