برلمانية: المؤتمر العالمي للصحة والسكان فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب باستضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، مؤكدة أن هذا المؤتمر سيسهم في إحداث تغيير حقيقي في السياسات العالمية والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة والسكان والتنمية، فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية.



وأشارت "عبد الحليم“ فى تصريحات خاصة ” لـ “ صدى البلد ” إلى أن تعداد سكان مصر يزيد بنحو مليون نسمة تقريبا كل عام، وهو ما يؤثر بدوره على مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.

وشددت عضو البرلمان على أهمية التزام الأسرة المصرية، بتنظيم الأسرة، وتحديد النسل لمجابهة مخاطر الزيادة السكانية، مطالبة بأهمية التوسع فى إطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية، لخفض عدد السكان وتنظيم الإنجاب، خاصة فى المناطق العشوائية.

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وتجري الآن الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.



وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حول هذا الحدث الدولى، أن المؤتمر سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية والتأكيد على الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي.

ويتضمن برنامج المؤتمر، معرضًا، سيستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية؛ لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.