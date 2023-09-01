بحوزتهم أسلحة ومخدرات.. ضبط عناصر شديد الخطورة بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تواجد (عنصر إجرامى شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر سبق اتهامه فـى قضيتى "مخدرات وسلاح - تبديد" ، ومحكوم عليه بالحبس فى جناية "مخدرات وسلاح"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات وسلاح") بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة ميت غمر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر )، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين - 500 قرص لعقار الكبتاجون - بندقية آلية وخزينتين - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.