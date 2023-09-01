داعية: استصلاح الأرض والبحث عن كنوزها يعود بالنفع على الناس

قال الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر الشريف العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالسعي، حيث قال تعالى "فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه" فالله سبحانه وتعالى ذلل لعباده هذا الكون مستشهدا بقوله تعالي "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا"، فالله سخر هذا الكون للإنسان وأوجد في الأرض المنافع التي تخدم الإنسان وتقوم على مصالحه.



وأكد المشد خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الإنسان اذا استثمر في الأرض واستصلحها وقام بالبحث فيها واخرج منها الكنوز فإنه بذلك يقوم على إفادة نفسه وإفادة الناس، لافتا إلى أن السعي أمر شرعي من الله سبحانه وتعالي للإنسان.

السعي والعمل والتوكل على الله

وتابع: أن الله سبحانه وتعالي أمر عباده بعد أن يؤدي عباده الصلاة الإنتشار في الأرض للسعي والعمل، فضية السعي الله سبحانه وتعالي أمرنا بها ويجب أن يرضي الإنسان بالنتائج بعد السعي والعمل والتوكل على الله، فالنتائج بعد السعي والعمل يجب أن يرضي بها الإنسان لأنها مرتبات من الله.



واستشهد عضو مركز الأزهر الشريف العالمي للفتوى الإلكترونية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بـ "الطير" فإنه ليس لديه القدرة والمكان أن يخزن غذائه فيه لايام أو شهور او أوقات ومنية قادمة ولكن رزقه ياتي يوما بيوم، فالنبي محمد صلي الله عليه وسلم يقول " لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتعود بطانا".

جزاء الصابرين

وأكد أن رزق العبد في يد الله وهو عليه أن يسعي ويعمل ويرضي الله، ورزقه كثير أو قليل يجب على العبد أن يرضي نتائج الله، ويمكن أن يبتلي العبد فحينها يجب أن يتحلي الإنسان بالصبر والرضا لان مقام الصابرين كبير جدا عن الله حيث ذكر الله سبحانه وتعالي مقام الصابرين وجزائهم عنده مستشهدا "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".