عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية: استصلاح الأرض والبحث عن كنوزها يعود بالنفع على الناس

الشيخ أحمد المشد
الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر الشريف العالمي للفتوى

قال الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر الشريف العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالسعي، حيث قال تعالى "فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه" فالله سبحانه وتعالى ذلل لعباده هذا الكون مستشهدا بقوله تعالي "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا"، فالله سخر هذا الكون للإنسان وأوجد في الأرض المنافع التي تخدم الإنسان وتقوم على مصالحه.


وأكد المشد خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الإنسان اذا استثمر في الأرض واستصلحها وقام بالبحث فيها واخرج منها الكنوز فإنه بذلك يقوم على إفادة نفسه وإفادة الناس، لافتا إلى أن السعي أمر شرعي من الله سبحانه وتعالي للإنسان.

السعي والعمل والتوكل على الله

وتابع: أن الله سبحانه وتعالي أمر عباده  بعد أن  يؤدي عباده الصلاة الإنتشار  في الأرض  للسعي والعمل، فضية السعي الله سبحانه وتعالي أمرنا بها ويجب أن يرضي الإنسان  بالنتائج بعد السعي والعمل والتوكل على الله، فالنتائج بعد السعي والعمل يجب أن يرضي بها الإنسان لأنها مرتبات من الله.


واستشهد عضو مركز الأزهر الشريف العالمي للفتوى الإلكترونية  أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بـ "الطير" فإنه ليس لديه القدرة والمكان أن يخزن غذائه فيه لايام أو شهور او أوقات ومنية قادمة ولكن رزقه ياتي يوما بيوم، فالنبي محمد صلي الله عليه وسلم  يقول " لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتعود بطانا".

جزاء الصابرين

وأكد أن رزق العبد في يد الله وهو عليه أن يسعي ويعمل ويرضي الله، ورزقه كثير أو  قليل يجب على العبد أن يرضي نتائج الله، ويمكن أن يبتلي العبد فحينها يجب أن يتحلي الإنسان بالصبر والرضا لان مقام الصابرين كبير جدا عن الله  حيث ذكر الله سبحانه وتعالي مقام الصابرين وجزائهم عنده مستشهدا "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".

الازهر الشريف السعي العمل التوكل الصابرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

ترشيحاتنا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات بالضفة

إيران ولبنان يكشفان: كيف أثر تحسين العلاقات مع الرياض بالإيجاب على المنطقة؟

لخلافات على المشاريب.. شاب ينهي حياه صديقه أثناء جلوسهما على مقهى بالمحلة

الأرصاد تكشف عن مفاجأة حول طقس الأيام المقبلة.. فيديو

الترديد خلف المؤذن.. وزير الأوقاف يكشف عن أهم مفاتيح الشفاعة

باريس تعلن مقتل فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لديه 6 أصابع.. رجل يثير جدلا من على متن طائرة بهذا الفيديو

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

سر حياته.. نصيحة ذهبية من معمر بريطاني يبلغ 111 عاما

فيديو

أخيرا اعترف به.. أحمد الفيشاوي يظهر لأول مرة مع ابنه الألماني تيتوس

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ