أزهري: الاقتداء بالنبي يجب أن يتم بشكل عملي على أرض الواقع

تحدث الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن صفات وملامح حياة رسول الله، قائلا: إن رسول الله هو صاحب القدوة والأسوة الطيبة في مناحي الحياة، ضرب لنا المثل في التعامل مع من حولنا.

وأضاف أحمد الفرماوي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، النبي ترك لنا تراثا كبيرا يمكن الاقتداء به في كافة أمور الحياة، مؤكدا على أن السيرة المحمدية تزخر بالعديد من القصص التي يمكن الاقتداء بها في كل أمر في الحياة، وهي تصلح لكل زمان ومكان.

واسترسل: رسول الله كان رحمة مهداة للعالمين، ودائما كان خير معلم، وخير نموذج للرحمة.

شدد على أن الاقتداء بالنبي يجب أن يتم بشكل عملي على أرض الواقع، وليس قصص.

واستشهد بقول رسول الله :"إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله".