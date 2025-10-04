قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول استدعاء لمنتخب مصر الثاني.. سام مرسي يتلقى خبرا سعيدا

سام مرسي
سام مرسي
يسري غازي

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني ضم سام مرسي نجم فريق الكويت الكويتي إلي صفوف الفراعنة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها نهاية العام الحالي.

ونشر سام مرسي عبر انستجرام وقال: 
اليوم تلقيت أفضل خبر في حياتي وهو مكالمة مهمة للغاية من المدير الفني لمنتخب مصر الثاني حلمي طولان تفيد بأنني سأكون متواجدا خلال البطولة العربية مع المنتخب الوطني المصري.

أضاف: أنا أشعر بفخر كبير وسعاده لا يتخيلها أحد باستدعاء إلى هذا المنتخب الذي ترابها فوق رأسي من فوق واسعى جاهدا لاسعاد كل الشعب المصري والعوده مجددا للمنتخب الأول.

استطرد: حلمي دائما هو اسعاد هذا الشعب الذي دائما يدعمني وبقوة في كل منصاتي الإعلامية.


كان حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني فجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تضارب مواعيد مباريات منتخب الفراعنة مع الأندية المشاركة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وكأس الانتركونتننال.

قال حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني  المشارك في بطولة كأس العرب عبر تصريحات إذاعية: نحن في ورطة كبيرة وضعنا فيها الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي بسبب مواعيد تنظيم بطولة كأس العرب وتضارب مواعيدها مع بطولات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وكأس الانتركونتننال.


تابع: رابطة الأندية المصرية تعلم جيدا عند وضع جدول المسابقة أنني تقدمت بطلب الدخول في معسكر من يوم 23 نوفمبر وحتى بداية البطولة، وهذا منطقي جدا، وأول مباراة لنا يوم 2 ديسمبر.


أضاف: الطلب موجود ومتوافق عليه، ومن المقرر أن نبدأ يوم 25، ولكن خلال يومي 28 -29 من نفس الشهر الأندية المصرية سيكون لديها مباريات في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، والمنتخب سيبدأ أول مبارايته يوم 2 .. فكيف يشارك اللاعب يوم 29 .. متى يصل المعسكر، ومتى يتم تجهيزه؟

استطرد: في حال وصول المنتخب للنهائيات، بيراميدز أمامه مباراة يوم 13 في كأس إنتركونتيننتال وفي حال الفوز سيخوض المباراة النهائية يوم 17!! وكأس العرب ستبدأ يوم 1 ديسمبر حتى 18 من نفس الشهر.

وزاد: هذه المشكلة الثانية، لا أعرف كيف ينظم الاتحاد الدولي بطولتين في نفس التوقيت وهو المشرف على بطولة العرب.. كيف يحدث ذلك؟

واصل: الأندية تنظر لمصلحتها وهذا واجبهم بكل تأكيد، وهذا منتخب مصر، والبطولة كبيرة وجوائزها أكبر من البطولات الإفريقية وهي ذات أهمية كبير، وأتمنى أن تتعامل معنا الأندية وهذا حدث يهم كل المصريين، ولا ضرر ولا ضرار بكل تأكيد.

واختتم حديثه قائلا: لابد من الوصول إلى حل دون إحداث أي ضرر لأي طرف، وإن شاء الله نصل لحلول ترضي جميع الأطراف.

منتخب مصر سام مرسي حلمي طولان كأس العرب دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

ترشيحاتنا

أيهما أفضل القيام بعمرة التطوع أو الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟.. الإفتاء تجيب

أيهما أفضل عمرة التطوع أو الإنفاق على الفقراء؟.. الإفتاء تجيب

وزير الأوقاف

أسامة الأزهري ينعى اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف الأسبق

جانب من البرنامج بإحدى المساجد

الأوقاف تطلق البرنامج التثقيفي للطفل في أكثر من 20 ألف مسجد

بالصور

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد