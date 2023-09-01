عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالخطوات.. طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء في الغسالة

طريقة تنظيف الكوتشيات
طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء

يمكن بخطوات سهلة أن نجد طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء، والحصول على حذاء أبيض براق مرة أخرى؛ حيث ان الكوتشيات البيضاء هو الأكثر ارتداء عند الخروج، وذلك لأنه يعطي شكل شيك وأنيق.

 

طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء

 

وهناك طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء في الغسالة، وذلك عبر إتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة، وإليكم الخجوات فيما يلي :

 

تخلص من الأوساخ والاصفرار.. طريقة تنظيف الكوتشي الجلد

ما علاقة أمراض الكلى بمشاكل ضغط الدم؟.. لن تتوقعها

 

_ في البداية تأكد من إزالة الغبار من على الكوتشي قبل وضعه في الغسالة.

_ يتم وضع الكوتشي في كيس مخدة، ويمكن فصل كل فردة في كيس منفضل.

_ نجهز الغسالة سواء اوتوماتيك أو غسالة عادية، في حالة الأوتوماتيك، ونستخدم مسحوق جيل، في حالة الغسالة العادية استخدام المسحوق العادي.

 

طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء

 

_ نشغا الغسالة على أقصر دورة غسيل حتى لا يتلف الكوتشي أثناء اللف، ولا يجب وضعه على دورة العصر تضعي الأوتوماتيك على وضع الكوتشيات على دورة العصر.

_ وبعد ذلك يتم اخراج الكوتشي الأبيض من الغسالة، وعند الشطف نستخدم معطر الغسيل لإزالة الروائح الكريهة.

_ نقوم بنشر الكوتشي في الشمس حتى يجف تمامًا قبل إرتداءه مرة اخرى حتى لا يتسبب في عمل رائحة كريهة.

الكوتشيات الكوتشيات البيضاء تنظيف الكوتشيات البيضاء طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء الغسالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

تركوا الجثة على السلم.. عصابة عائلية تتخلص من مسنة لسرقة 6 غوايش

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

موضوعات متعلقة

للنساء .. انتبهي لهذه الأعراض قد تنذر بنوع خطير من السرطان

نشرة المرأة والصحة: كيف يدخل الدود إلى الدماغ.. أشخاص ممنوعون من تناول البقدونس.. ميريهان حسين تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

بالاسترتش.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

حلوى إنجليزية.. طريقة عمل كيكة الكاسترد

بدون أدوية وبنصائح فعالة.. طرق علاج الأملاح للحامل

ترشيحاتنا

بعد أنباء وصوله السعودية اليوم .. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

قرعة سهلة لـ ليفربول.. مواعيد مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي

نشرة الحوادث|حكاية ريا وسكينة بالإسكندرية.. ومشاريب القهوة تتسبب في انهاء حياة شاب

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين

اسقاط التهم عنهم ..محكمة زامبية : الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في قضية طائرة زامبيا

ثورة في التصميم.. BMW تبث فيديو جديدا لأحدث سياراتها المرتقبة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

يوجد منه 200 رأس.. ولادة حيوان أفريقي نادر في بريطانيا

3 علامات إذا وجدتيها في الدجاج لا تشتريه

الفاعل صادم.. برازيلي يتفاجأ بأنه ميت منذ 28 عاما

فيديو

أمي ربتنا وأخويا ميعرفش يموت نملة.. عائلة سفاح الجيزة تثير الجدل

أخيرا انتهت الأزمة.. ماذا حدث في أسعار السجائر؟ .. فيديو

مفاجأة عيار 21 .. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم .. فيديو

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ