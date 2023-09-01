بالخطوات.. طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء في الغسالة

يمكن بخطوات سهلة أن نجد طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء، والحصول على حذاء أبيض براق مرة أخرى؛ حيث ان الكوتشيات البيضاء هو الأكثر ارتداء عند الخروج، وذلك لأنه يعطي شكل شيك وأنيق.

طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء

وهناك طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء في الغسالة، وذلك عبر إتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة، وإليكم الخجوات فيما يلي :

_ في البداية تأكد من إزالة الغبار من على الكوتشي قبل وضعه في الغسالة.

_ يتم وضع الكوتشي في كيس مخدة، ويمكن فصل كل فردة في كيس منفضل.

_ نجهز الغسالة سواء اوتوماتيك أو غسالة عادية، في حالة الأوتوماتيك، ونستخدم مسحوق جيل، في حالة الغسالة العادية استخدام المسحوق العادي.

طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء

_ نشغا الغسالة على أقصر دورة غسيل حتى لا يتلف الكوتشي أثناء اللف، ولا يجب وضعه على دورة العصر تضعي الأوتوماتيك على وضع الكوتشيات على دورة العصر.

_ وبعد ذلك يتم اخراج الكوتشي الأبيض من الغسالة، وعند الشطف نستخدم معطر الغسيل لإزالة الروائح الكريهة.

_ نقوم بنشر الكوتشي في الشمس حتى يجف تمامًا قبل إرتداءه مرة اخرى حتى لا يتسبب في عمل رائحة كريهة.