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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخلص من الأوساخ والاصفرار.. طريقة تنظيف الكوتشي الجلد

طريقة تنظيف الكوتشي
طريقة تنظيف الكوتشي الجلد

يوجد أكثر من طريقة تنظيف الكوتشي الجلد، وذلك لأنه يحتاج لعناية خاصة، حتي لا يتقشر الجلد، أو يتشقق.

 

طريقة تنظيف الكوتشي الجلد

 

ويمكن تنظيف الكوتشي الجلد ؛ حيث يمكن استخدام الأسهل منها بالنسبة لكم، أو بإستخدام المكونات المتوفرة لكم، وجميع هذه الخلطات أثبتت فعاليتها في تنظيف الكوتشي الجلد، ومن أبرزها :

 

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_ معجون الحلاقة، ويمكن استخدام قليل من معجون الحلاقة مع الماء، ويتم فركه على الحذاء ومسحه بقطعة قماش، ونتركه حتى يجف.

 

_ ويمكن استخدام صودا الخبز ونشا الذرة، وذلك عبر  وضع ملعقة صودا مع نشا وبيكنج بودر  مع قليل من زيت اللافندر، ونخلطهم في وعاء ونضعها في بخاخة ونرشي الخليط على الكوتش حتى ينظف.

 

طريقة تنظيف الكوتشي الجلد

 

_ ويمكن إستخدام مزيل البقع، ولكن يجب استخدام كمية قليلة من مزيل البقع على الأوساخ المستعصية على الكوتش لتنظيفه.

 

_ معجون الأسنان، وقد نستخدم قليل من معجون الأسنان مع الماء ونفركه على الحذاء ونمسحه بقطعة قماش، ونتركه حتى يجف.

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