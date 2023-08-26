بخلطات منزلية.. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض والأسود

تعتبر طريقة تنظيف الكوتشي من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين، فقد أصبح الكوتشي من الأحذية العصرية، والتي تستخدم بشكل كبير لأنها تعطي احساس بالراحة، بالإضافة إلى أنها انها أنيقة وكاجوال.

ويمكن أن تجد أفضل الطرق التي يمكنك استخدامها في طريقة تنظيف الكوتشي ليرجع جديد و ناصع البياض وبراق، ويمكن استخدام الكربونات، و معجون الأسنان، وغيرها من المواد الكيميائية لتنظيف الكوتشي.

طريقة تنظيف الكوتشي الجلد

طريقة تنظيف الكوتشي الجلد

ويوجد اكثر من طريقة تنظيف الكوتشي الجلد، وذلك لأنه يحتاج لعناية خاصة، حتي لا يتقشر الجلد، أو يتشقق.

ويمكن تنظيف الكوتشي الجلد ؛ حيث يمكن استخدام الأسهل منها بالنسبة لكم، أو بإستخدام المكونات المتوفرة لكم، وجميع هذه الخلطات أثبتت فعاليتها في تنظيف الكوتشي الجلد، ومن ابرزها :

_ معجون الحلاقة، ويمكن استخدام قليل من معجون الحلاقة مع الماء، ويتم فركه على الحذاء ومسحه بقطعة قماش، ونتركه حتى يجف.

_ ويمكن إستخدام صودا الخبز ونشا الذرة، وذلك عبر وضع ملعقة صودا مع نشا و بيكنج بودر مع قليل من زيت اللافندر، ونخلطهم في وعاء ونضعها في بخاخة ونرشي الخليط على الكوتش حتى ينظف.

_ ويمكن إستخدام مزيل البقع، ولكن يجب استخدام كمية قليلة من مزيل البقع على الأوساخ المستعصية على الكوتش لتنظيفه.

_ معجون الأسنان، وقد نستخدم قليل من معجون الأسنان مع الماء ونفركه على الحذاء ونمسحه بقطعة قماش، ونتركه حتى يجف.

طريقة تنظيف الكوتشي الأسود



طريقة تنظيف الكوتشي الأسود

وهناك طريقة تنظيف الكوتشي الأسود بخطوات سهلة وفعالة، ويمكن لهذه الطريقة أن تعيده كأنه جديد خاصًة أن اللون الأسود ملك الألوان.

وتعد الأحذية ذات اللون الأسود هي ملكة الشياكة من بين جميع الأحذية التي تمتلكها، ولكن بعض من الأحذية يظهر عليها البهتان عد الاستعمال، ويختفي لمعة اللون الأسود منها فيصعب بعد ذلك لبسها مرة أخرى.

ولذلك اليوم نقدم لك بعض طريقة تنظيف الكوتشي الأسود بخطوات سهلة وسريعة لتنظيفها ليعاد لبسها مرة أخرى.

ورغم أن اللون الأسود من الألوان الغامقة إلا أنه يقوم بسحب الأتربة سريعًا. لذلك عليكي تنظيفه من الأتربة أول بأول باستخدام قطعة قماش نظيفة، وذلك عبر القيام بإزالة الأتربة من عليه وتلميعه بها.

ويمكن تنظيف الكوتشي الاسود الجلد بقطعة قماش مندية بالماء، وبمسحه وتنظيفه بها من أي أتربة أو طين عالق به، وعندما تقوم بتنظيفه مرة أخري قم بتغيير قطعة القماش لتلميعه بها.

ويعتبر الفازلين ملمع قوي جدا للأحذية خاصًة ذات اللون الأسود، لذلك يمكنك بقطعة قماش مندية دعكه بالفازلين حتى تزال أي بقعة أو اتساخ بالكوتشي.

ويمكن تنظيف الكوتشي الاسود القماش بخطوات سهلة، وذلك عن طريق غسيله بالماء ودعك البقع العالقة به وتجفيفه تمامًا، ويمكن وضعه في كيس الغسالة أو كيس من القماش ووضعه في الغسالة وتجفيفه يخرج كأنه جديد وإزالة البقع منه.

وعليكم قبل القيام بوضعه في الغسالة فك الأربطة الخاصة به حتى لا تنقطع داخل الغسالة، وبعد غسله وتنظيفه عليك بتنشيفه خاصة أنه يمتلئ بالماء أثناء غسيله فيمكنك بوضعه في الهواء أو البلكونة الخاصة بالمنزل حتى يجف تمامًا، ولا تظهر له رائحة كريهة عند أرتدائه.

طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء



طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء

ويمكن بخطوات سهلة أن نجد طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء، والحصول على حذاء أبيض براق مرة أخرى؛ حيث ان الكوتشيات البيضاء هو الأكثر أرتداءا عند الخروج، وذلك لأنه يعطي شكل شيك وأنيق.

وهناك طريقة تنظيف الكوتشيات البيضاء في الغسالة، وذلك عبر إتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة، وإليكم الخجوات فيما يلي :

_ في البداية تأكد من إزالة الغبار من على الكوتشي قبل وضعه في الغسالة.

_ يتم وضع الكوتشي في كيس مخدة، ويمكن فصل كل فردة في كيس منفضل.

_ نجهز الغسالة سواء اوتوماتيك أو غسالة عادية، في حالة الأوتوماتيك، ونستخدم مسحوق جيل، في حالة الغسالة العادية استخدام المسحوق العادي.

_ نشغا الغسالة على أقصر دورة غسيل حتى لا يتلف الكوتشي أثناء اللف، ولا يجب وضعه على دورة العصر تضعي الأوتوماتيك على وضع الكوتشيات على دورة العصر.

_ وبعد ذلك يتم اخراج الكوتشي الأبيض من الغسالة، وعند الشطف نستخدم معطر الغسيل لإزالة الروائح الكريهة.

_ نقوم بنشر الكوتشي في الشمس حتى يجف تمامًا قبل إرتداءه مرة اخرى حتى لا يتسبب في عمل رائحة كريهة.

طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالكربونات



طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالكربونات

وتستخدم طريقة تنظيف الكوتشي الابيض بالكربونات، وهذه الوصفة مناسبة مع الكوتشي القماش والجلد، وسوف تعيدها لسابق عهدها ناصعة البياض.

وكل المكونات التي نحتاجها لتطبيق طريقة تنظيف الكوتشي بالكربونات هو (ملعقة كبيرة من الكربونات “بيكربونات الصوديوم” – نصف ملعقة من الماء – ملعقة كبيرة ماء اكسجين).

وعند تنظيف الكوتشي الابيض بالكربونات فيجب ان نقومي بخلط جميع المكونات في علبة صغيرة، وباستخدام الفرشاة نضع الخليط على الكوتشي.

ومن ثم يجب ان نترك الكوتشي الأبيض حتى يجف تمامًا، ثم قومي بفرك الكوتشي ليتم أزالة جميع الاوساخ من عليه، وإستعادة جيديا مرة اخرى.

طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالمعجون



طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالمعجون

ويمكن استخدام طريقة تنظيف الكوتشي الابيض بالمعجون، وذلك معجون الأسنان له قدؤة فعالة للغاية في إزالة الاوساخ والاصفرار الذي يحدث للكوتشي بعد إرتداءه.

وقد اثبت أن تنظيف الكوتشي الأبيض بالمعجوت، فعالية كبيرة في أزالة الاوساخ والأصفرار، ويتم تطبيق هذه الطريقة عبر إستخدام المكونات الآتية:

فرشاة أسنان عادية (يمكنك استخدام أي فرشاة أسنان قديمة في المنزل).

_ كمية من معجون الأسنان.

_ كمية مناسبة من الماء للتنظيف.

_ قطعة قماش بيضاء (أي قطعة قماش في المنزل)

وبالنسبة لطريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالمعجون، فيجب ان نقوم بوضع قليل من المعجون على الكوتشي ونستخدم فرشاة الأسنان لفرك المعجون على الكوتش وعلى النعل.

ويمكن استخدام قطعة من القماش، وتقوم بتبليلها بالماء ونمسحها جيدًا، ويمكن لهذه الخطوات أن تعطيكم كوتشي ناصع البياض مرة أخرى.