انتبهي إلى هذه النصائح.. كيف يتم علاج السخونة عند الأطفال؟

يمكن علاج السخونة عند الأطفال بسهولة في معظم الحالات باستخدام الأدوية والطرق الطبيعية المنزلية الأخرى.
علاج السخونة عند الاطفال
ولكن، يجب استشارة الطبيب بخصوص علاج السخونة عند الاطفال اقل من 3 أشهر، أو عند ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، أو استمرار الحمى لفترة طويلة، أو غيرها من الحالات التي من الممكن أن تهدد الحمى فيها حياة الطفل.
ويحتاج الأطفال الرضَّع إلى دخول المستشفى لإجراء الاختبارات والعلاج، خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن شهرين.
وبالنسبة للأطفال في هذا العمر، فقد تشير السخونة إلى الإصابة بعدوى خطيرة تتطلب الحصول على أدوية من خلال الوريد والخضوع للمراقبة على مدار الساعة.
ويوجد عدد من التدابير والطرق التي من الممكن أن تساعد في علاج السخونة عند الأطفال في المنزل، ومنها:
- حصول الطفل على قسط كاف من الراحة.
- وضع كمادات ماء باردة على جبين الطفل.
- مسح جسم الطفل بمنديل أو إسفنجة مبللة بالماء الفاتر.
- جعل درجة حرارة الغرفة معتدلة.
- التقليل من كمية الملابس التي يرتديها الطفل.
- تغطية الطفل بملاءة أو بطانية خفيفة.
- إعطاء الطفل كمية وفيرة من السوائل، ومنها حساء الدجاج وعصير الفاكهة المخفف.