ليفربول مع أندية سهلة.. نتائج قرعة مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2023-2024، والتي أسفرت عن مجموعة سهلة لنادي ليفربول الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول الإنجليزي في المجموعة الخامسة رفقة أندية لاسك النمساوي وسانت جيلواز البلجيكي وتولوز الفرنسي.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:



المجموعة الأولى: وست هام، أولمبياكوس، فريبورج، باتشكا توبولا

المجموعة الثانية: أياكس، أولمبيك مارسيليا، برايتون، أيك أثينا

المجموعة الثالثة: رينجرز، ربال بيتيس، سبارتا براج، ليماسول

المجموعة الرابعة: أتالانتا، سبورتنج لشبونة، شتورم جراتس، راكوف

المجموعة الخامسة: ليفربول، لاسك، يونيون سانت جيلويز، تولوز

المجموعة السادسة: فياريال، رين، مكابي، باناثينايكوس

المجموعة السابعة: روما، سلافيا براج، شريف تيراسبول، سيرفيت

المجموعة الثامنة: ليفركوزن، كاراباج، مولده، هاكن