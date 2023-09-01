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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول مع أندية سهلة.. نتائج قرعة مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024

فريق ليفربول
فريق ليفربول

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2023-2024، والتي أسفرت عن مجموعة سهلة لنادي ليفربول الإنجليزي.
ويتواجد ليفربول الإنجليزي في المجموعة الخامسة رفقة أندية لاسك النمساوي وسانت جيلواز البلجيكي وتولوز الفرنسي.

 

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:


المجموعة الأولى: وست هام، أولمبياكوس، فريبورج، باتشكا توبولا 
المجموعة الثانية: أياكس، أولمبيك مارسيليا، برايتون، أيك أثينا
المجموعة الثالثة: رينجرز، ربال بيتيس، سبارتا براج، ليماسول
المجموعة الرابعة: أتالانتا، سبورتنج لشبونة، شتورم جراتس، راكوف 
المجموعة الخامسة: ليفربول، لاسك، يونيون سانت جيلويز، تولوز
المجموعة السادسة: فياريال، رين، مكابي، باناثينايكوس
المجموعة السابعة: روما، سلافيا براج، شريف تيراسبول، سيرفيت
المجموعة الثامنة: ليفركوزن، كاراباج، مولده، هاكن

الدوري الأوروبي ليفربول ليفربول الانجليزي لاسك تولوز

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